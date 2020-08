Zakaj v Sloveniji odstavljamo najboljše?

V angleščini obstaja lep rek: No good deed goes unpunished, ki sicer v slovenskem prevodu deluje malce okorno: Nobeno dobro delo ne ostane nekaznovano. A prav lahko bi nastal v Sloveniji, kjer najraje diskreditiramo tiste na vodstvenih javnih funkcijah, ki so se izkazali z izjemnimi (mednarodnimi) dosežki. Primerov iz preteklosti ne manjka, najbolj aktualen je razreševanje direktorice Javne agencije za knjigo (JAK) Renate Zamida. Poskus odstavitve Renate Zamida vsaj za večino kulturniške javnosti ni bil veliko presenečenje. Začelo se je že v začetku letošnjega leta pod prejšnjo vlado, pod kulturnim ministrom Zoranom ...