FOTO:Zaklad pred domačim pragom

Človek je v vseh obdobjih svojega razvoja prenašal semena. Sprva seveda nevede, ko so se mu prijela na kožo ali oblačila. Z začetki poljedelstva pa je vrednost semen in njihova izmenjava postajala vse bolj pomembna. Pri shranjevanju in izmenjavi rastlinskih semen imajo v novem veku pomembno vlogo prav botanični vrtovi, ki so nastali zaradi potreb študija medicine in šele pozneje botanike. V 16. stoletju so v okviru evropskih univerz nastali prvi botanični vrtovi. Pri vzgoji rastlinskih vrst za njihovo zasajanje je bilo ključno vsakoletno zbiranje in shranjevanje semen – sprva le za lastno potrebo, a kmalu tudi za ...