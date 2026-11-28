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Če smo že za časa prejšnje vlade skupaj s fiskalnim svetom ugotavljali, da se naša država opoteka po nevarnem robu še vzdržne javne porabe, se zdaj trendi slabšajo. Hkrati načrtovani interventni zakon, če bo potrjen, odpira vprašanje za milijardo evrov, kako bomo ob izpadu proračunskih prilivov financirali vse družbene podsisteme in hkrati spoštovali tretji člen ustave, ki jasno določa, da je Slovenija socialna država.

Kakšni drastični proračunski rezi bi lahko sledili, če bi zakon prestal referendumski preizkus? Zakaj predvidena zajetna davčna razbremenitev prinaša bistveno manjše gospodarske učinke od naložb v raziskave in razvoj, ki za vladajoče očitno niso prioriteta? Kako se Slovenija z interventno logiko oddaljuje od skandinavskih družb konsenza, ki uživajo najvišjo blaginjo in imajo praviloma višje davke, pa jih ljudje brez pripomb plačujejo, ker zanje dobijo prvovrstne javne storitve?