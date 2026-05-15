Zakon za reševanje vseh tegob tega sveta

Ne gre le za načela politične higiene. Ne gre le za javno zdravstvo in socialo. Gre za veliko več.

Ustavno načelo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pozna nekaj vzvodov, ki omogočajo, da se nekoliko abstraktna, morda celo metafizična volja ljudstva prevede v merljive količine. Prvi mehanizem so neposredne, splošne, poštene volitve. Drugi mehanizem je referendum. Ljudstvo ima možnost, da na referendumu potrdi ali zavrne zakon, ki je že bil sprejet v državnem zboru. Ljudstvo na oblasti ne more vreči oblasti, ki začasno zaseda položaje v zakonodajni in izvršilni veji, lahko pa vrže zakon, ki ga je sprejel parlament. Volja ljudstva je lahko izmerjena tudi na posvetovalnem referendumu. Vendar jemanje mere na posvetovalnem referendumu še ne pomeni, da bo po tej meri ukrojen tudi zakon. Obstaja nekaj referendumsko izraženih elementov volje ljudstva, po katerih zakon ni bil ukrojen. Volja ...