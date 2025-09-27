Žalostno je, da mora vlada z zakonom prepovedati moškemu poroko z otrokom

V nadaljevanju preberite:

Sprega politike in države v Iranu uničujoče deluje na pravice žensk. Med izzivi, s katerimi se spopadajo mlade Iranke, je dostopnost do varnega splava. Ta je v Iranu nezakonit, tudi v primeru posilstva. A ženskam tam pomaga nekaj aktivistk – med njimi je Shiva Nazarahari, nekdanja politična zapornica, ki so jo iranske varnostne sile od njenega 18. leta večkrat aretirale in zaprle. Od leta 2018 živi v izgnanstvu v Sloveniji, zaradi svojega aktivizma in grožnje z zaporno kaznijo se ne more vrniti v Iran. Pogovarjali sva se kmalu po tem, ko je bila gostja na festivalu Grounded, na katerem je predavala o odporu žensk v Iranu.