FOTO:Zame je očitno, da se politični nadzor nad Sovo zlorablja

Za sabo ima dolgoletno kriminalistično kariero. Je udeleženec vojne za Slovenijo. 50-letni direktor Sove Rajko Kozmelj je magister znanosti s področja mednarodnih, primerjalnih in evropskih državnih študij, pravnik in varstvoslovec. V policiji se je zaposlil leta 1989, ukvarjal se je s preprečevanjem organiziranega kriminala, proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter terorizma.scrpt = document.getElementById("xxx_jwp_xxx");window.addEventListener("load", function(){jwp_scrpt = document.createElement("script");jwp_scrpt.type = "text/javascript";jwp_scrpt.defer = "true";jwp_scrpt.src = ...