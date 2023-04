V nadaljevanju preberite:

Si želite pri svojem delu sodelovati še s kakšno drugo živaljo?

Pomembno je, da za vsako sodelovanje dozori čas. Želim si sodelovati s pticami in delfini, vprašanje je, ali si želijo oni sodelovati z mano (smeh). Že nekaj časa me zanimajo tudi plazilski možgani, saj so še vedno aktivni v nas in tudi zaradi njih imamo v hitrem in kompleksnem svetu toliko težav sami s seboj – od anksioznosti do različnih fobij. Plazilski možgani se dostikrat ne razumejo najbolje s kasneje razvitimi predeli našega živčevja in težko jih je udomačiti.

Sicer me vselej zanima raziskovati področja, ki so na obrobju človeškega, pri čemer ni nujno, da so to vselej živali oziroma narava. Zanima me sobivanje s tehnologijo pa tudi psihodinamika človekove čustvene navezanosti nanjo. Prej ste omenjali Montaigna, ki je razmišljal, ali se igra z mačko ali mačka z njim, danes se lahko podobno vprašamo – se mi igramo s telefonom ali se telefon igra z nami. Zanima me stranski pogled na sobivanje s tehnologijo, tudi z umetno inteligenco; tukaj pač je in nikamor ne bo odšla, zato bi se, kljub vsej njeni netransparentnosti in kompleksnosti, z njo kot družba morali čim prej aktivno soočiti. Naj se navežem na citat Briana Christiana: »Nevarnost ni toliko v tem, da so naši modeli (realnosti) napačni, temveč v tem, da lahko postanejo resnični.«