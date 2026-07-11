Močno verjamem v potrebo ljudi, da sodelujejo v svetu tako, da z drugimi delijo svoje izkušnje in skupaj ustvarjajo nove, pravi Aleksandar Hemon. Leta 1991 je dobil pisateljsko štipendijo in odšel v Chicago, 1992 se je v Bosni začela vojna. Ni se mogel vrniti v svoje mesto. Iz občutka nemoči se je rodil drugačen pisatelj, ki čuti svojo dolžnost, da piše o izkušnji izseljenstva, o Sarajevu, o lepoti in bolečini svetov, ki izginjajo. Hemon je eden najbolj nenavadnih ljudi, kar sem jih kdaj srečala. Ne znam pojasniti, zakaj. Po večeru Pri kamniti mizi na Vodnikovi domačiji sta se o njegovem novem romanu Svet in vse v njem z Goranom Vojnovićem pogovarjala v bosanščini, kot stara prijatelja, sorodnika, kar v resnici, kot sem izvedela pozneje, tudi sta. Virus ustvarjalnosti obstaja že v ...