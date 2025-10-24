Kaj bi o Vrhniki danes rekel Ivan Cankar

V nadaljevanju preberite:

Bilo je sto let in nekaj mesecev in dni po smrti Ivana Cankarja, največjega. Septembra 2019 so Slovenski center Pen, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU ustanovili nagrado, ki bi jo vsako leto podeljevali 10. maja, ob obletnici mojstrovega rojstva. Občina Vrhnika se je zavezala, da bo donatorica in gostiteljica nagrade. Na Vrhniki stoji kulturni dom, poimenovan po Ivanu Cankarju. Pisatelj, pesnik, dramatik in esejist je umrl 11. decembra 1918. Kot v knjigi Obrazi poroča Josip Vidmar, se je med padcem poškodoval, med uspešnim okrevanjem pa je zbolel za špansko gripo. In ta ga je pokosila.