Zarota proti Ameriki: To se pri nas ne more zgoditi

George Orwell v romanu 1984, napisanem leta 1948, ustvari futuristično distopijo, za katero je našel navdih v Hitlerjevi Nemčiji in Stalinovi Sovjetski zvezi, a Rotha ne zanima totalni prelom, v svojem romanu zamenja eno samo domino – demokratičnega predsednika ZDA nadomesti z avtokratom – in vse se čez noč spremeni. To, kar opisuje, bi se morda res lahko zgodilo na ameriških volitvah leta 1940.

In prav to je svarilo Zarote proti Ameriki: ne v prerokbi, temveč v opominu, kako krhek je red, kako hitro se lahko strah preobleče v patriotizem in kako zlahka se fašizem pojavi – ne v črnih, temveč v rdečih, belih in modrih barvah.