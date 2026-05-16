Zastava Izraela je zastava genocida in okupacije

Tragedija Palestine, ki se vsakega 15. maja spominja nakbe, je nepopisna. Trpljenju ni konca.

Pred natanko petimi leti, 14. maja 2021, na dan neodvisnosti Izraela, je takratna slovenska vlada, zunanji minister je bil tedaj Anže Logar, na pročelje vladne palače izobesila izraelsko zastavo. V znak solidarnosti s trpečimi Izraelci. Kakšne solidarnosti? Kakšnega trpljenja? Solidarnosti z okupacijo, apartheidom, krajami ozemlja, pobijanjem in mučenjem Palestincev, ki zanje niso človeška bitja, ampak golazen, nevredna življenja? Pet let po tovrstnem izrazu solidarnosti je takratni premier znova v sedlu. Izobešanje zastave na pročelju vladne palače se je splačalo. Z volilnim državnim udarom z izraelsko pomočjo je slovenska skrajna desnica spet na oblasti. Bo mar na Gregorčičevi zdaj ponovno visela zastava genocida? Naš veliki poet, po katerem vladna ulica nosi ime, pisec stihov Človeka ...