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    Zastave, ki so pisale zgodovino: Triglav, helikopter in nova država

    Ameriška zastava na Iwo Jimi zaznamuje zlom japonskega fašizma. Sovjetska na Reichstagu zlom nacizma. Žnidaršič z zastavo na Triglavu.
    Na uredniškem kolegiju Dela, ki ga je vodil Tit Doberšek, je urednik fotografije Joco Žnidaršič dobil jasno nalogo: preskrbi naj motiv, ki bo na naslovnici časopisa ob razglasitvi slovenske neodvisnosti. FOTO: Joco Žnidaršič, hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
    Galerija
    Na uredniškem kolegiju Dela, ki ga je vodil Tit Doberšek, je urednik fotografije Joco Žnidaršič dobil jasno nalogo: preskrbi naj motiv, ki bo na naslovnici časopisa ob razglasitvi slovenske neodvisnosti. FOTO: Joco Žnidaršič, hrani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Bila je pomlad. Pomlad 1991. Vmesni čas. Čas, ko se je ljudstvo že odločilo, da želi živeti v neodvisni državi. Čas, ko je bil datum, ko naj samostojnost nastopi, okvirno znan. In čas, ko neodvisnost še ni nastopila. Vmesni čas je bil čas negotovosti. Na eni strani je bila jasno izražena ljudska volja, na drugi strani mednarodni okvir, ki slovenski neodvisnosti večinoma ni bil naklonjen. In na tretji strani je bil Beograd z jugoslovansko vojsko, institucijo, ki je bila pripravljena na državni udar. Na uredniškem kolegiju Dela – vodil ga je Tit Doberšek – je tedanji urednik fotografije Joco Žnidaršič dobil nalogo. Poskrbi naj za motiv, ki bo ob razglasitvi neodvisnosti na časopisni naslovnici. Joco, urednik z domišljijo, je pomislil na Triglav. Na zastavo na vrhu Triglava. Na zastavo, ki ...

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