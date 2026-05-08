Zavihajmo rokave, pljunimo v dlani

Samovolja je enostavna in učinkovita. Demokracija je neznosno zapletena in počasna.

Demokracija ima kup slabih lastnosti. Če po eni strani zagotavlja oblast ljudstva, je po drugi strani razlog za številne frustracije. Demokracija je počasna. Je zapletena. Demokracija je ujeta v okvire ustave, zakonov in poslovnikov. Ujeta je v mehanizme institucij, ki se ukvarjajo z demokratičnimi procesi, institucij, ki izvajajo pravila in storitve. Demokracija predpostavlja, da ljudstvo, ki prek zapletenih mehanizmov nekje od daleč vlada samemu sebi, ni homogeno. Ni enotno. Interesi znotraj ljudstva so navzkrižni. Ne gre za to, da bi bilo ljudstvo polarizirano, ne gre za to, da bi leve in desne bajonete brusili na skrajnem levem in desnem polu političnega prostora. Gre za napetosti, ki obstajajo v ljudstvu, ker so prioritete dela skupnosti povezane s poceni nafto, drugi del skupnosti ...