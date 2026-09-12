Zavrnitev projekta je tudi odločitev, najslabše je čakanje brez odločitev

Država ne sme opustiti delujočega sistema, če nima učinkovite in pravočasne zamenjave. Evropski cilji so lahko smer, slepo sledenje pa ni odgovorno.
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Matija Bitenc pravi, da plin ne more kar izginiti iz uporabe, sploh brez dokazano učinkovite, konkurenčne in pravočasne zamenjave. FOTO: Voranc Vogel
Najbolj problematična se glavnemu direktorju sistemskega operaterja plinovodnega omrežja Matiji Bitencu zdi zahteva za zmanjšanje končne porabe energije. Z učinkovitejšo rabo energije velike porabe podatkovnih centrov, toplotnih črpalk, električne mobilnosti in proizvodnje ne bo mogoče niti izničiti kaj šele preseči.
Energetiko ste spoznali z vidika trgovanja, integrirane energetske družbe in infrastrukturnega operaterja. Kako se je ob teh prehodih spreminjal vaš pogled na delovanje energetskega sistema?
Moj pogled na energetiko se ni oblikoval v mirnih časih. Funkcijo finančnega direktorja Petrola sem prevzel 11. marca 2020, v tednu, ko je bila razglašena epidemija. Sledilo je zaprtje države, promet se je prepolovil, stroški pa niso izginili. Čez noč smo morali varovati likvidnost, ...
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