Zavrnitev projekta je tudi odločitev, najslabše je čakanje brez odločitev

Najbolj problematična se glavnemu direktorju sistemskega operaterja plinovodnega omrežja Matiji Bitencu zdi zahteva za zmanjšanje končne porabe energije. Z učinkovitejšo rabo energije velike porabe podatkovnih centrov, toplotnih črpalk, električne mobilnosti in proizvodnje ne bo mogoče niti izničiti kaj šele preseči. Energetiko ste spoznali z vidika trgovanja, integrirane energetske družbe in infrastrukturnega operaterja. Kako se je ob teh prehodih spreminjal vaš pogled na delovanje energetskega sistema? Moj pogled na energetiko se ni oblikoval v mirnih časih. Funkcijo finančnega direktorja Petrola sem prevzel 11. marca 2020, v tednu, ko je bila razglašena epidemija. Sledilo je zaprtje države, promet se je prepolovil, stroški pa niso izginili. Čez noč smo morali varovati likvidnost, ...