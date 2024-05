Zaznamovala je čas in prostor.Kot dobra zgodba

V nadaljevanju preberite:

Vedela sem, da je bila Manca Košir neobičajna osebnost, a najbrž nihče ni pričakoval, da se bo ob njeni smrti dvignil tak val, dobesedno »cunami hvaležnosti in navdiha in ljubezni«, ki je preplavil medije in družbena omrežja. Vsak je imel potrebo, da napiše nekaj o svoji izkušnji z njo. »Verjetno je čisto vse nas presenetila intenzivnost tega odziva javnosti. Tisoče sporočil iz vse Slovenije, res ganljivo in presunljivo,« je rekla Tina.

Pomislila sem, koliko nas je, ki nas je nenehno zalivala s pozornostjo, spodbujala, hvalila, kot bi res posadila semena navdiha, ki so vzklila ... Ena sama oseba in tolikšna mreža. Kot da nas je vse povezala v veliko družino, v kateri ni prostora za zavist, tekmovalnost, ampak samo za občutje, da bomo skupaj zgradili svet, po kakršnem je hrepenela. Svet brez predsodkov, svet v sožitju z naravo, svet v stiku s poezijo, z mističnimi tradicijami, a tudi zelo konkretno: svet, v katerem bomo poskrbeli za mlade, umirajoče, bolne, izključene, tiste na robu.

Manca Košir je imela veliko jasnejšo in konkretnejšo vizijo družbe in države kot marsikateri politik.

Preveč je vlog, preveč je polj, na katerih je orala ledino. V vsaki stvari je bila pred časom. Tako kot je preoblikovala novinarstvo, si je prizadevala za reformo šolstva. Ko so se med karanteno šole zaprle in smo otroke za cele dneve potisnili pred utripajoče zaslone, je med prvimi opozarjala na mogoče posledice za duševno zdravje najmlajše generacije.

Že davno pred prvim valom knjig za samopomoč je govorila o moči misli, meditacije, čuječnosti, joge, medicinske hipnoze, bila je »ambasadorka radostnega staranja« in se borila proti starizmu. Kot dolgoletna prostovoljka in ambasadorka Hospica je želela detabuizirati smrt, ustanovila Hospickafeje, zavzemala se je tudi za boljši odnos do starejših, bolnih in umirajočih.

Bila je odločno proti evtanaziji. Tudi zaradi njenih osebnih izkušenj ob umirajočih. »Še zadnjo minuto se lahko zgodi odpuščanje, sprava, odrešilni ljubezenski objem, še zadnjo minuto je čas in je smisel bivanja!« je rekla.

V zadnjem intervjuju za Tednik je bila še bolj kritična: »Govorijo o asistenci pri samomoru, a o bistvenem, kako olajšati trpljenje večine ljudi, o tem se pa ne pogovarjamo. Ignoranca, ki kaže na resničnost naše politike. Mi, stari, bolni in umirajoči, smo jim figo mar. Tu kapital nima kaj zaslužiti. Farmacija zelo malo.«

Rada je postregla s Schwentnerjevim aforizmom: »Življenje je šola, v katero vsi hodimo, a na končni izlet nihče noče.« Na ta končni izlet bomo morali vsi. Zato se ji je zdelo pomembno, da se na to pripravljamo, da o tem premišljujemo in živimo življenje z »zavedanjem minljivosti, a tukaj in zdaj«.