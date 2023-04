Zdaj, ko vemo,zakaj smo jih izvolili

V nadaljevanju preberite:

Ko govorimo o obletnici volitev, in če na primeru »reforme« zdravstva pogledamo v način delovanja Golobove vlade, lahko vidimo, kako javnost njeno delo v večini spremlja z mero mešanih občutkov. V očitkih, ki jih je Golob prejel v sredo v parlamentu, mu je Janša najbolj zaračunal ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Tudi tu mu v mnogo pogledih dela uslugo, kajti Janševa težnja k postavitvi lastnega mavzoleja in privatizaciji osamosvojitve zveni kot žalitev za vse, ki so vzpostavljali slovensko državnost in državo. Ne glede na to pa resni ekonomisti (Mojmir Mrak v sredo v Studiu ob sedemnajstih nacionalnega radia) opozarjajo, da vsi ukrepi Janševe vlade v razmerju do gospodarstva in reform niso bili napačni, napačno pa je, da se nanje gleda kot na take iz političnih in ne iz strokovnih razlogov.