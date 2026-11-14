Zdravnik in računalnik

V zibelko mi je bilo položeno, da bom zdravnica. Moja stara mama je bila namreč zelo zaskrbljena zaradi različnih bolezni in je menila, da bi jaz lahko kaj pametnega naredila pri njihovem zdravljenju. Ko si kot otrok pred tako težko nalogo, seveda zavihaš rokave. Moja ideja v rani mladosti je bila, da si bom naredila osebni diagnostični priročnik, v katerega bom zapisovala diagnozo, ki jo bo dobil kakšen moj znanec ali sorodnik, in simptome, ki so nanjo nakazovali. Ko sem imela deset let, je moja stara mama zbolela za levkemijo in jaz sem zapisala, o katerih tegobah je najprej poročala zdravnikom, ker sem imela občutek, da bi boljše znanje o zgodnjih simptomih lahko preprečilo njeno dokaj pozno diagnozo in nato hitro smrt. Moja beležka s simptomi je bila zelo zasebna in shranjevala sem jo ...