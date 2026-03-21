Zdravstvena reforma ne obstaja, zdravstvo se mora spreminjati vsak dan

Za začetek je treba razumeti, da so za izvedbo zdravstvene dejavnosti nujni štirje ključni elementi: prostori, kadri, oprema in plačnik.

Zdravstvo je večna tematika žgočih političnih debat. Ob obračunavanjih, ki smo jim velikokrat priča, zaposleni v zdravstvu pogrešamo konstruktivnost, umik ideoloških nadzorov, predvsem pa globlji uvid v delovanje in funkcijo ter poslanstvo zdravstvenega sistema. Ko se pogovarjamo o različnih modelih zdravstva, je za začetek pomembno, da se razjasnijo nekateri pojmi in besedne zveze. Velikokrat se namreč operira z izrazi, ki so politično všečni, lahko tudi populistični, nimajo pa veliko zveze z dejanskim dogajanjem na terenu. Prvi takšen izraz je reforma zdravstva. Velikokrat se ga uporablja kot opis nečesa, kar je bilo storjeno oziroma še bo storjeno, je uspešno oziroma je neuspešno, kot je pač prikladno tistemu, ki ga uporabi. Strokovno gledano pa je smiselno razmišljati v smeri, da je ...