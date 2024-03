Zdravstvo v nerazumljenem bistvu humanizma

V nadaljevanju preberite:

Če kje, se je vprašanje zdravja in varnosti prepletlo v brutalni izraelski akciji nad Gazo, kjer dnevno vse bolj umirajo podhranjeni palestinski otroci. Ko lakota in zdravje civilnega prebivalstva postaneta orožje in ko največja izvoznica demokracije, ZDA, v generalni skupščini ZN vloži veto na prekinitev ognja ter dobavo humanitarne pomoči in hrane Palestincem v Gazi, postane jasno, da smo prišli do konca humanistične podobe sveta, na katero se je Zahod v imenu demokracije in človekovih pravic skliceval vse od druge svetovne vojne.