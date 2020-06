FOTO:Zdrs v revščino grozi več kot 42 milijonom otrok

Zdrs v revščino grozi več kot 42 milijonom otrok

Novi koronavirus ni zahteval veliko smrtnih žrtev med otroki, bodo pa številna mlada življenja ogorožena in tudi izgubljena zaradi ukrepov, ki so jih države sprejele proti širjenju bolezni in njihovih posledic, opozarjajo strokovnjaki. Po najslabšem od scenarijev bi lahko zaradi podhranjenosti in pomanjkanja zdravstvene oskrbe vsak dan umrlo po 6000 otrok več, kot jih sicer, zlasti v tretjem svetu. Povečuje se neenakost, globalno in znotraj držav.