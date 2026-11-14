Zelena puščica v napačno smer

Zelena puščica za zavijanje v desno ob rdeči luči se je v Sloveniji uveljavila kot preprost ukrep za večjo pretočnost križišč. Toda raziskave že desetletja opozarjajo, da ukrep bistveno poveča varnostna tveganja za pešce in kolesarje, zato ga mesta v tujini ukinjajo ali omejujejo. Zato ta ukrep poraja širšo dilemo: ali prometne ureditve, ki jih uvajajo mestne oblasti v naših mestih, sledijo strateškim ciljem za spodbujanje hoje, kolesarjenja in javnega prevoza ali pa predvsem zmanjšujejo zamude avtomobilom? Zakaj bi po nepotrebnem čakal Leta 2021 so v nekatera semaforizirana križišča slovenskih mest postavili zelene puščice, ki voznikom dovoljujejo, da tudi ob rdeči luči zavijejo v desno. Prednosti ukrepa so jasne: zakaj bi potnik v avtomobilu stal pred rdečo lučjo, če je cesta, na katero ...