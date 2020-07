FOTO:Zeleni zahod in sever, sivi vzhod in jug

Pred štirimi tedni so francoski zeleni (Europe Écologie Les Verts) na lokalnih volitvah dosegli z naskokom najboljši rezultat v zgodovini. Stranka francoskih zelenih, ki je hkrati zelena in socialna, bo odslej imela župane ali županje v ključnih francoskih mestih – Lyonu, Bordeauxu, Marseillu in Strasbourgu. Posredno tudi v Parizu, kjer so zeleni podprli župansko kandidaturo socialistične kandidatke Anne Hidalgo, katere program je temeljil na boju s podnebno krizo in temeljnih naravovarstvenih temah. Triumf zelenih na lokalnih volitvah je imel takojšnje posledice tudi na državni ravni – odstopil je predsednik vlade Edouard ...