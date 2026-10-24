Želim si tako hitre avtobuse, da jih ne bi prehiteval s kolesom

Magister evropskih študij, sokoordinator Levice in nekdanji minister za delo v vladi Roberta Goloba se prvič poteguje za župana Ljubljane. V parlamentarno politiko je vstopil leta 2014, na listi Levice pa je leta 2022 že kandidiral za ljubljanski mestni svet, vendar ni bil izvoljen. Tokrat želi volivce prepričati z dostopnejšimi stanovanji, javnimi storitvami in drugačnim načinom upravljanja mesta. Ljubljano želite narediti dostopnejšo za Ljubljančanke in Ljubljančane. Kateri račun pa bi bil za meščane že po prvem letu vašega županskega mandata nižji in za koliko? Konkretno imamo dve zavezi. Prva je brezplačni vrtec, se pravi, da vse javne vrtce v Mestni občini Ljubljana poskušamo v prvem letu narediti brezplačne. Druga zaveza so stanovanja. Cene nepremičnin so ponorele, saj so se v ...