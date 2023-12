Želim zabeležiti trenutke, ko nisem v najboljšem stanju

Bil je že večer, ko sem hodila po mračni ulici ob Ljubljanici do ateljeja fotografa Tadeja Vaukmana. Zadnje dni sem preživela z njegovimi fotografijami in nisem mogla prenehati razmišljati o tem, kaj sem videla. Njegova zgodnejša dela, v katerih je dokumentiral divje zabave s prijatelji, koncerte, skejtersko sceno, so realistična in hkrati intimna, čeprav so včasih tako brutalna, da človek prav zato ne more odvrniti pogleda.

Leta 2015 jih je zbral v fotoknjigo z naslovom Dick Skinners. Druga knjiga oziroma razstava Grandheroes je čisto drugačna, a vendar je tudi v njej ta instinktivna sila, ki je bistvo njegovega umetniškega izraza. To je zgodba o njegovi družini, družinski album. Vsi imamo spomine na sobe, v katerih smo odraščali, ki so se hranili z našimi otroškimi strahovi, nemirom in upanjem.

Imel je več skupinskih in samostojnih razstav doma in v tujini. Potem se je, zelo naravno, začel ukvarjati z avtoportreti. In spet se najdemo v teh podobah, kot da bi skozi okno njegove podobe gledali na svoje najbolj intimne trenutke.

Zadnja leta sodeluje z Galerijo Ravnikar oziroma s Piero Ravnikar, ki njegova dela predstavlja v tujini. Zelo uspešno je nastopil na dveh umetniških sejmih na Dunaju in v Torinu. Razburkal je kri nekaterih gledalcev in zbirateljev. Prišla so vabila na nove razstave in intervjuje za mednarodne umetniške revije.

Atelje si deli s slikarjem Viktorjem Bernikom in ga ima šele nekaj časa, prej ga ni potreboval, ker je delal zunaj, na ulici. Trenutno v njem snuje novo razstavo, ki sicer nastaja v Istri. Umetnikov atelje je intimni prostor, majhen muzej, razstava na zidu. Tu niso le njegova dela, arhivi in zgodbe o tem, kako ustvarja, ampak je tu, kot na platnu, njegovo življenje. In res: čudežna stvar je, kaj se zgodi, ko se dela, ki sem jih gledala, njegove misli in čustva združijo v snop svetlobe, ki ji rečemo umetnost.

Ko sem po več kot triurnem pogovoru s Tadejem spet hodila ob reki, sem premišljevala, da naravni elementi niso samo voda, zrak, ogenj in zemlja, prav tako močni elementi planeta so v nas, v naših življenjih – spomini, strah, ljubezen in preživetje. Premišljevala sem tudi o tem, kako neverjetna sila je evolucija tega umetnika, ki se ves čas skoraj nevidno spreminja. Iz svoje intime, ki je morda čisto drugačna od naše, govori zgodbo, s katero se lahko spogledamo, ki nas vznemiri do našega bistva.

Na začetku je bila dokumentarna fotografija. Ali ste temu takrat sploh rekli tako?

Fotografiral sem predvsem zato, da bi se spomnil, kaj smo takrat sploh delali. To je bilo hitro življenje – skejterstvo, glasba … Prijatelji so bili večinoma iz zlomljenih družin, vse nas je spremljala travma in mulci, ki smo imeli podobne probleme, smo se začeli družiti. Ustanavljali smo bende, skupaj smo hodili na turneje. To nas je rešilo. Fotografiral sem prijatelje, kako pijejo, bruhajo, se tuširajo, poljubljajo z dekleti, divje zabave … Ko so nastajale, še nisem vedel, da bom postal umetnik.

FOTO: Tadej Vaukman

Iz serije teh fotografij je leta 2015 nastala knjiga Dick Skinners …

Fotografij je bilo res veliko. Včasih pomislim, da če zdaj neham fotografirati, lahko do konca življenja uporabljam samo arhivske fotografije. Filmi so bili v tistem času zelo poceni. Dinamika je bila drugačna. Veliko sem fotografiral in malo razmišljal. Leta 2014 mi je fotograf Jaka Babnik, ki je ravno ustanovil založbo Rostfrei, rekel, kaj če bi iz mojih fotografij naredili knjigo. Ko jih zdaj gledam, mi je jasno, da so bile zame zelo formativne.

Zakaj?

Morda zato, ker je bil to moj prvi umetniški jezik, pogled brez filtra, nekaj organskega. Pa tudi zaradi prijateljev in vse te skupnosti. To je bila moja družina. To niso bili samo žuri, popivanje, skejtanje, ampak je bila to naša baza, stalnica, ki nas je vsak dan reševala. Po tej knjigi se je vse začelo in sem se vrgel v delo. Sem deloven človek, čeprav nisem dokončal srednje šole ... (Nasmešek.)

Kako to?

Ne vem, morda, ker me to ni zanimalo. Ampak stvari, ki so mi blizu in mi veliko pomenijo, zanje se res potrudim. Ustvarjam zelo naravno. Mogoče tudi zato, ker nisem nikoli hodil na akademijo. Nihče ni ocenjeval mojih del, mi govoril, ali je nekaj dobro ali slabo, me skušal spraviti v neki predal … Že od začetka sem vedel, da je to to in da za tem stojim. Včasih je v umetnosti preveč pravil. Zdi se mi, da je najbolj pomembno to, da se umetnik sprosti in samo ustvarja.

Vaše prve fotografije so zelo filmske. To ni naključje?

Ne. Že od nekaj me je zanimal film, ampak takrat nisem imel poguma za to. Zdaj pa me spet vedno bolj zanima. Zato sem začel snemati kratke filme – dolgi so po eno minuto –, ki se zelo dobro dopolnjujejo z avtoportreti.

Enega od njih lahko vidimo v Mali galeriji v Cankarjevem domu, kjer je trenutno na ogled razstava Edvard kustosinje Eve Simonič, ki je posvečena arhitektu Edvardu Ravnikarju. Tam sta razstavljeni tudi dve vaši fotografiji.

Ja, Piera in Eva sta k sodelovanju povabile tri umetnike: Nino Čelhar, Meto Drčar in mene. Najprej se mi je zdelo nenavadno. Nimam veliko zveze z arhitekturo. Začel sem raziskovati Edvarda Ravnikarja in ugotovil, da je na zadnje platnice knjig rad slikal avtoportrete, in tudi jaz zadnje leto, leto in pol delam samo avtoportrete. Zanimivo mi je bilo, da sem našel to povezavo z njim. Tudi v Istri je veliko ustvarjal, tako kot jaz zdaj. Na razstavi sta dve moji fotografiji, na eni sedim in se vidi moj trebuh, ki ni ravno atletski (nasmešek), vidijo se moje obline, in nekaterim se je zdelo, da se delam norca iz arhitekture.

Ko sem te dni gledala vaš opus, sem opazila posebno dinamiko. Zdelo se mi je, da ves čas razvijate svoje ideje, da gre včasih za majhne detajle, a vendar se vse spreminja, da zelo intenzivno razmišljate o svojem delu.

Moja šola je bila ulica. Na začetku nisem nič vedel o umetnosti. Leta 2012 je bila v Galeriji Škuc razstava z naslovom 4.4., morda ni naključje, da je to datum, ko imam rojstni dan. Tam sem prvič predstavil fotografijo, na kateri so trije goli moški, moji prijatelji, postavljeni v piramido. Odziv nanjo je bil zelo dober. Spomnim se, da je nekdo iz »stroke« prišel do mene in me je vprašal, ali sem se s fotografijo morda referiral na skupino OHO in njihovo znano delo Triglav ali pa sem morda imel v mislih skupino Irwin. Nisem vedel, o čem govori, jaz sem bil lik iz Dravograda (nasmešek).

Ta fotografija je bila samo ena sekvenca iz mojega življenja, a ljudje so jo interpretirali po svoje. Začetna praksa me je utrdila. Ves čas imam občutek, da šele začenjam. Tudi zdaj, ko svoja dela predstavljam v tujini. Slikarska dela ustvarjam dobra tri leta, nikoli nisem vedel, zakaj, pač delal sem jih, in zdaj vidim, da so nekakšen blue print, kot skice za nadaljnja fotografska dela. In vse skupaj ima totalen smisel.

Stojiva pred zidom, na katerem snuje novo razstavo. Črno-beli avtoportreti, kolaži, veliko platno, na katerem so plasti bele barve, na njem je naslikal oranžne valove, črke a, štiriperesne deteljice. V času intervjuja sva se ves čas vračala pred ta zid.

To, kar vidiva, so simboli, ki me prizemljijo, me obdržijo v normalnem stanju. Črke so povezane s sinom Vincentom, ki bo kmalu star tri leta in je v nekem obdobju povsod opazil črko a. Ko jih pogledam, naslikane na platnu, se mi zdi, da se lahko vrnem na pravo pot v trenutkih, ko nekatere stvari postanejo preglasne, preveč napete.

Štiriperesne deteljice je zbiral dedek. Na steni garaže je imel obešene gole ženske iz koledarjev in nanje je lepil deteljice. Vsako leto za božič ali za rojstni dan mi je dal tole. (Vstane in gre po doma narejeno kuverto, na katero so nalepljene deteljice in fotografije rož, izrezane iz revije.) Vanjo je vedno dal kaj denarja. Bil je zidar, tipični moški; nisva se veliko pogovarjala, čeprav sva si bila zadnja leta zelo blizu, saj sem odraščal pri starih starših. In to je ta estetika, ki sem jo že kot mulc posvojil. Knjigo fotografij Grandheroes sem posvetil babici in dedku. Naredil sem jo kot družinski album zato, da se bom spominjal, kaj se je nekoč zgodilo.

Skejterska scena bi se mi zdaj verjetno smejala, ampak mene inspirirajo tudi valovi, navdihne me šum vetra. Ni pravil, ni predalčkov. Dovolim si, da me inspirira karkoli (se smehlja) – zakaj ne družina?

Če gledamo avtoportrete Rembrandta, Dürerja, lahko uporabljamo tudi jezik gledališča – monolog, trema, scenografija, značaj … To so intimna platna, a na njih včasih ta dva slikarja igrata vloge. Kaj je za vas avtoportret?

Jaka Babnik mi je že pred nekaj leti posodil knjigo fotografa Jeffa Walla, ki fotografira zelo filmske scene. Pomislil sem, poglej, saj je vse dovoljeno, stvari na fotografiji so lahko uprizorjene, tako da je vse videti kot igra, kot film. Rekel sem si – tudi jaz lahko s fotografijo povem zgodbo. Imel sem idejo, da bi naredil avtoportret, o katerem bi lahko nekdo napisal knjigo, dokumentarec ali esej. Ni nujno, da gre za serijo fotografij, dovolj je ena.

Vsak slikar ima poseben odnos do prvega avtoportreta. Kateri je bil vaš?

Mojega prvega v resnici sploh niso dojeli kot avtoportret, je pa dobil nagrado skupine OHO. Na fotografiji sem v dedkovi garaži v Dravogradu, zgoraj brez napenjam mišice, pred mano na stolu sedi mama in me fotografira s telefonom. Avtoportret je posnet s fotoaparatom na stojalu, zato je videti, kot da je v sobi še tretja oseba.

Starša sta se ločila, ko sem bil majhen, zaradi te družinske situacije sem se morda ustavil v tistem času, ko sem bil še otrok ali najstnik. O tem govori ta avtoportret – da nisem popoln sin.

Avtoportreti so zelo osebni, sploh ti, ki jih delam zadnje čase. Odziv nanje je včasih nelagoden. Največkrat pa se zgodi, da se ljudje v njih najdejo.

Že vaš prvi avtoportret je govoril o odnosu ...

Da, o odnosu z mamo. Tudi to je zame pomembno, da je nastal v hiši starih staršev v Dravogradu, kjer sem živel, ko sem se odselil od mame in njenega novega tipa. Vse je povezano in je zelo simbolno. O tej fotografiji bi lahko dolgo govoril.

Avtoportret, ki ga fotograf opisujega kot prvega in je dobil nagrado skupine OHO.

Čisto drugačni so črno-beli avtoportreti, ki jih delam zdaj, čeprav gre za nadaljevanje družinskih odnosov, s katerimi sem začel. Na prvi pogled se zdi, da je moja družina zelo poškodovana, ampak ni, je precej tipična. Potem ko sta se starša ločila, sem malo taval, a sem bil dovolj pameten, da nisem padel v večje težave … Ves čas pa me je nekaj gnalo.

Te zadnje fotografije so – ne vem –, kot da bi še bolj seciral občutke, zakaj se je to zgodilo v preteklosti, zakaj sem zdaj takšen, kakršen sem. Tu so tudi vprašanja o tem, ali bom dober oče ali me bo očetovstvo zaznamovalo, kot so me v mladosti zaznamovale ene stvari … Takšna občutja veliko bolj analiziram, kot sem jih nekoč. Včasih se vrnem v en sam spomin v življenju, ki je trajal le pet minut, in iz njega poskušam izvleči, kako sem se takrat počutil.

Kaj je za vas spomin, kako zelo pomemben je za vaše ustvarjanje?

Zelo pomemben. Kar je malo zapleteno, bi rekel. Ker … vsak človek hoče v določeni točki v življenju naprej.

Jaz pa gledam tudi nazaj. Veliko premišljujem o družini. Imam res srečo, da imam tako super partnerico in krasnega sina. Vendar je v meni ves čas bojazen, da bom nekaj izgubil, da bo šlo kaj narobe. Ta strah, da se bo enkrat vse porušilo, me spremlja od otroštva. S temami o obstoju, zapuščini, o tem, kaj bo sin nekoč razmišljal o meni, se veliko ukvarjam v delih, ki jih pripravljam za razstavo, ki bo naslednje leto v Galeriji Ravnikar in jo bo kuriral Tevž Logar. Njen naslov bo San Lorenzo.

Zakaj tak naslov?

Hiša v Istri, v kateri delam, je v San Lorenzu oziroma v Lovrečici. Imenuje se po svetniku Lorenzu. Moja punca, ki je umetnostna zgodovinarka, mi je rekla, da mi lahko o njem in zgodovini kraja veliko pove in da se ji zdi, da se vse zelo dobro povezuje s tem, kar delam. Vendar sem v fazi, ko o teh stvareh nočem veliko vedeti. Imam svoj način dela, in če o stvareh vem preveč, me lahko začnejo hitro voditi v določeno smer. Trenutno delam samo iz svojih občutkov, ki jih doživljam v tisti sobi v hiši v Istri, in poskušam črpati samo iz njih.

Grandlove, 2023 FOTO: Tadej Vaukman

Tam sem posnel kratek video in sem mu dal naslov Nervously Staring At The Sea (Živčno strmim v morje); razstavljen je na razstavi Edvard. V videu gledam morje. Ko sem bil majhen, sem bil le dvakrat na morju, in zdaj, ko imamo tam hišo, lahko opazujem, kako se sin navdušuje nad morjem, kako ga spoznava, kako stvari, povezane z njim, vidi prvič – in tukaj sva si zelo podobna, ker tudi jaz tam nekatere stvari doživljam prvič. To delo govori tudi o strahu, kaj če bo vsega tega nekoč konec. Dela, ki jih ustvarjam zdaj, so na eni strani meditativna, na drugi strani pa odpirajo vprašanja, na katera me je strah odgovoriti.

V Istri delam tudi druge stvari, ki niso povezane z razstavo. Recimo, usedem se na klop in snemam svoj obraz, ko gledam sončni zahod. Ne vem še, kako bom uporabil ta posnetek. Zdi se mi, da bo ta razstava zelo izčiščena, kar koli že to pomeni.

Sta se s kustosom Tevžem Logarjem že začela pogovarjati o razstavi?

Za zdaj sem mu predstavil idejo in sva se tudi že pogovarjala … Rekel mi je stavek, ki je pri meni nekaj sprožil, in to se mi je zdelo zelo dobro. Popolnoma mu zaupam. Vem, da če se kdo spozna na avtoportret, je najbrž to on, konec koncev je dolgo sodeloval z Ulayem, ki mi je zelo blizu.

Ulaya ste poznali?

Le enkrat sva izmenjala nekaj besed, ko je v Magdi, lokalu na ljubljanski tržnici, jedel ostrige. Izjemen artist.

Zadnjič sem na vašem facebooku videla kratek posnetek, na katerem ste hitro, impulzivno in z veliko ustvarjalno silo spenjali vaš kolaž, in ne vem, zakaj, sem se spomnila na posnetke Jacksona Pollocka, ki je s prav takšno divjo silo slikal svoja platna.

Delam zelo hitro. Zanašam se na svoje instinkte in jim zaupam. Verjamem v to, kar delam, morda zato zvenim arogantno. Včasih je med aroganco in ustvarjanjem tanka meja. Res je dober občutek, ko nekaj razvijaš.

Ravno včeraj sem poslušala podkast z ameriškim pisateljem Georgeom Sandersem, v katerem govori o tem, da kadar natančno načrtuje zgodbo, jo sicer napiše, a ne deluje. Kot umetniku mu postaja čedalje bolj jasno, da mora vedno poslušati svoj notranji glas, in ta je vedno pravi. Bi se strinjali z njim?

Jaz sem vedno stremel k temu, čeprav tega na začetku nisem razumel. Zadnje obdobje pa razumem. Mislim, da je veliko tega povezano z mojim sinom. Prioritete so se spremenile. Ugotovil sem, da so stvari zelo preproste: delati moraš tisto, kar ti je blizu, v kar verjameš in za čemer stojiš.

Vaše prve fotografije so imele brutalno estetiko, zato so jih včasih primerjali z deli ameriške fotografinje Nan Goldin … Vam je všeč?

Lani so na televiziji Arte pripravljali prispevek o njej in so posneli še portrete fotografov mlajše generacije, ki se ukvarjajo s podobnimi temami. Bil sem vesel, da so v mojih delih videli povezave z Nan Goldin, ker mi je blizu, saj dela intimne fotografije, ki včasih prav bolijo. Prečudovite so. Prikazujejo najbolj kruto realnost, pa so lahko tako zelo mile.

Tudi ameriški umetnik David Wojnarowicz, ki je ustvarjal v 80. letih v New Yorku, vam je blizu ...

Dva meseca sem bil na rezidenci v New Yorku. Takrat se mi je življenje zelo spremenilo, ne samo v umetniškem smislu ali zaradi mesta, ampak predvsem zaradi osebnih stvari – bil sem daleč od doma in sem veliko razmišljal o tem, kaj je tisto, na kar se moram osredotočiti in kar bi moral spremeniti. Nekega dne sem šel v knjigarno in našel njegovo knjigo, ki je nastala v zadnjih mesecih življenja, ko je umiral zaradi aidsa. Bil je zelo osamljen, bolan, prostituiral se je na ulici. V njej govori o prijateljih, o ljubimcih, o tem, kdo ga je izdal, premišljuje, kaj vse je v življenju naredil narobe. Temačna knjiga. Ker takrat nisem bil v najboljšem življenjskem obdobju, me je zelo zadela.

Enkrat sem prišel pijan domov in sem na platnice knjige napisal svoje misli, nekaj takšnega kot: Odločil sem se, da te knjige nikoli ne bom prebral do konca, ker sem se ob branju počutil nemočnega, osamljenega, nemirnega, in ti občutki so bili tako močni, da če bi se vrgel iz stolpnice, bi me posrkalo v asfalt direktno do podzemne, niti umrl ne bi, zato sem jo prebral samo do 64. strani. Enkrat jo bom spet odprl in jo začel brati naprej, a za zdaj naj ostane zaprta.

Veliko se ukvarjate z odtekanjem časa, z različnimi plastmi časa. Na vaših fotografijah so sobe, ob katerih sem pomislila na vmesne prostore, na duhove.

Verjamem v te stvari. V hiši starih staršev so se in se še dogajajo čudne stvari. Zvoki, šumi, trkanja. Že od majhnega me spremlja ta občutek. Nikoli ne razmišljam o tem, ko tam fotografiram.

Ko je umrl dedek, je bila babica pri mami v Slovenj Gradcu, jaz pa sem šel iz Ljubljane sam v Dravograd. Sedel sem v temi v dedkovi sobi, v mislih sem se pogovarjal z njim in sem se počutil najbolj varno. Čeprav me je včasih bilo v tisti hiši strah in tam še vedno spim s prižgano televizijo, ker imam občutek, da me nekdo gleda. Ko pa sem bil sam in je bil pokojni dedek v mislih z mano, sem bil čisto miren. Spekel sem si zamrznjeno pico, jo pojedel in šel spat.

V prostorih, v katerih fotografirate, ustvarite posebno atmosfero, ki jo lahko začutimo ..., kot da je živa.

Prostor je zame zelo pomemben. Zadnje čase delam veliko avtoportretov, na katerih me sploh ni, pa so vseeno avtoportreti. Je le prostor, soba, ki je tako osebna. Ko sem še živel v Dravogradu, sem veliko fotografiral sobo, v kateri sem spal. Zdi se mi, da je v njej veliko zgodovine, ki je del mene. Fotografiral sem jakno na obešalniku, kapo, ki visi ob njej, in temu sem rekel avtoportret.

Kaj je golota na vaših fotografijah? Tudi golota je namreč lahko kostum.

Zelo odvisno. Ukvarjam se tudi z izmaličeno samopodobo – golota je povezana s tem, ni pa to glavna stvar. Nočem niti, da so fotografije erotične. Pred petnajstimi leti sem na primer fotografiral prijatelje, ki so si brili sramne dlake, in moja estetika zdaj je lahko tudi vulgarna in še vedno surova, a na drugačen način.

Meni se zdijo vaši najnovejši goli avtoportreti tako zelo nežni. Ti, ki visijo tu na steni, pa tudi tisti črno-beli, na katerem zgoraj brez sedite na stolu.

Ta avtoportret sem posnel letos in je v velikem formatu. Počasi začenjam razumeti, kaj se dogaja na njem. Posnet je bil v babičini sobi v Dravogradu. To je najbolj feminilna stvar, ki sem jo kdaj posnel. Izžareva moč moje babice, moje mame v tej sobi …

Poezija?

Ja, celo opisati jo je težko. Fotografijo enačim s slikarstvom. Tudi zaradi svetlobe.

S svetlobo se veliko ukvarjate?

Na teh fotografijah, ki jih zdaj gledava, morda prvič. Drugače sem vedno uporabljal bliskavico, tudi zato, ker sem uporabljal zelo preproste fotoaparate. Zdaj delam z naravno svetlobo, zdi se mi zelo filmsko. Te fotografije, ki sem jih posnel za razstavo, ki jo pripravljam, so nastale, ko nisem bil v najboljšem stanju, ko si sploh nisem upal stopiti iz hiše. Ne vem, ali je bila to depresija. Prav takšne trenutke želim zabeležiti, prav takrat želim ustvarjati. Potem gledam te fotografije in premišljujem o tem, kako sem se takrat počutil. Nekatere stvari so zaigrane, da sem lahko ustvaril kader, občutek tega, kaj se dogaja, je pa resničen.

Zdijo se mi zgodbe o samoti … Tako kot tiste, ki ste jih snemali v hotelskih sobah.

Hotelske sobe me spominjajo na erotiko. Ko sem bil nazadnje na Dunaju, so iz sosednje sobe prihajali zvoki seksa. Bilo je čudno. Tesnobno. Jaz tega nočem slišati, sem si rekel. Spomnim se, da sem naredil fotografijo samega sebe, ko sem poslušal ta zvok. Nisem je sicer še razvil, da bi videl, kaj je nastalo.

Rad beležim vsakdanje trenutke, kako si umivam zobe, se tuširam, spim. Vse te stvari, ki jih delamo vsi. Zdi se mi tudi, da se k enim stvarem vračam. A pri razstavi San Lorenzo vizualno odkrivam druge stvari.

FOTO: Tadej Vaukman

Veliko govorite o svojih občutjih. Ste depresiven človek?

Nikoli nisem šel po strokovno pomoč, četudi bi lahko šel. Veliko berem o tej temi. Včasih pri sebi vidim preveč vzorcev, ki sovpadajo s takšnim stanjem. Umetnost mi pri tem veliko pomaga. Preveč razmišljam o kakšnih stvareh, preveč padem vanje.

V preteklost?

Da, v preteklost. Pri nas doma se nismo nikoli pogovarjali o čustvih. Mislim, da vse izhaja iz otroštva. To se učim kontrolirati. To je eden od glavnih razlogov, zakaj se ukvarjam z umetnostjo, tako poskušam imeti te stvari na vajetih. Imel sem prijatelja, ki je bil že od štirinajstega leta profesionalni skejtborder, bil je bipolaren in depresiven in je na koncu storil samomor. V mladosti nas je s prijatelji povezovala tudi depresija, čeprav nikoli nismo govorili o tem. Živeli smo z danes na jutri, zdelo se nam je – bomo že kako …

Je pa depresija stvar, o kateri v svojih delih veliko govorim in to nanja tudi napišem. Depresija še vedno velja za tabu, še vedno se je sramujemo, morda tudi zato še nisem šel h kakšnemu strokovnjaku. O tem veliko razmišljam, moje življenje pa ni depresivno. Vem pa, da se lahko hitro vrnem v občutke, iz katerih je težko najti izhod. Poskušam ostati na površju. Je pa to zagotovo del mene.

Kakšen otrok ste bili?

Zelo miren. Kot moj sin. Bil sem samotar, ampak na dober način. Ponavadi sem vedno stal ob strani in opazoval, kaj se dogaja. Morda sem malo prehitro odrasel, ker sem moral. Čeprav starša nista bila skupaj, sta mi oba veliko pomagala in me vzgojila. Imam tudi svoje napake in sem naredil veliko sranja in morda ga bom še kdaj. Ampak saj smo samo ljudje. Ves čas se učimo, si kaj priznamo, večkrat kaj potlačimo in tako je.

Sanjate svojo umetnost?

Največ sanjam o avtih. Res jih imam rad. (Pokaže mi roko, na kateri so tetovaže avtomobilov.) Nisem sicer nekdo, ki bi si kupil dober avto. Avti – to je stvar, ki mi je ostala od očeta. Ko sta bila oče in mama še skupaj, smo se včasih, ko je bila že noč, z rdečo lado samaro peljali iz Dravograda na Ravne in potem domov. Gledal sem očeta, kako menja prestave, in potem v mislih ponavljal njegove gibe. Obožujem avte in veliko vem o njih. Res sem vesel, da se pogovarjava o tem ... (Nasmešek.) Kadar se sproščam, najraje na youtubu gledam ocene avtomobilov.

Že tri leta sodelujete s Piero Ravnikar iz Galerije Ravnikar in v zadnjem času sta skupaj obiskala kar nekaj umetniških sejmov, od Dunaja do Torina. Kako tak sejem doživlja umetnik?

Včasih se mi je zdelo kar grozljivo, ker tam vidiš, kakšen je ta svet, kako si kot umetnik odvisen tudi od sreče. Kako se veliko stvari vrti okoli denarja, kako je umetnost za mnoge predvsem naložba. Slovenije ni na zemljevidu sodobne umetnosti, mnogi niti ne vedo, kje je. Sem se pa veliko pogovarjal z ljudmi, ki so hodili v naš prostor, kjer sem razstavljal svoja dela. Tema družine, s katero se ukvarjam, ljudi zanima in razlaga moji umetnosti doda toplino, človečnost. Na Dunaju se je gospod iz Gradca pripeljal vsak dan in je vsaj pol ure preživel v našem prostoru. Veliko sva se pogovarjala. Na koncu je kupil sedem originalnih del. Povedal mi je, da mu je moja zgodba blizu.

Razmišljate kdaj, kje so zdaj ta dela, ki jih je kupil?

Za ta dela, ki jih je on kupil, vem, kje so, saj ima znano zasebno umetniško zbirko. Sploh eno od teh, ki jih je kupil, mi je bilo pri srcu, klical sem ga Biblija. To je bila knjiga založbe Taschen The New Erotic Photography, ki sem jo oblekel v pleksi steklo, na naslovnico pa v slovenščini napisal nekaj v smislu: To so mogoče prvi znaki depresije, ampak ni panike, ker kadar imam depresijo, pojem kakšen piškot več.

Na sejem Artissima v Torinu, ki je res ogromen in je za umetnika lahko dobra odskočna deska za naprej, pride veliko kustosov, zbirateljev in galeristov. Najina ideja s Piero je bila, da bova dela v majhnem prostoru, ki sva ga imela na razpolago, postavila, kot da gre za galerijsko razstavo, vse je bilo videti zelo surovo. V posebni sekciji Artissime, ki se je imenovala New Entries Bar, sem vsak dan s selotejpom lepil na steno kolaže in sem jih naslednji dan spet zamenjal oziroma dopolnjeval.

Na koncu sejma je k nama prišla direktorica in se nama zahvalila za pogum, ker je bil najin prostor tako drzen. Nekaterim obiskovalcem je bil všeč predvsem tisti veliki črno-beli avtoportret, ki sem ga posnel v Dravogradu in o katerem sva se že pogovarjala. Prišla je gospa, mislim, da je bila Rusinja, in je jokala, ko ga je gledala, in z možem sta rekla, da ga bosta kupila, potem pa je on po telefonu poklical svetovalca, ki zanj oblikuje zasebno zbirko, vendar se z nakupom ni strinjal.

Kako pa je z zbiratelji sodobne umetnosti pri nas?

Sodelujem z dvema zbirateljema mlajše generacije, ki dela kupujeta predvsem po lastnem okusu. Veliko mi pomeni zlasti to, da sodelujem z Galerijo Ravnikar, s Piero sva zelo povezana, res se veliko pogovarjava in se veselim najinih naslednjih sodelovanj. Načrtov je veliko.

Poslušate glasbo, ko ustvarjate?

Včasih jo poslušam, drugič spet delam v tišini. Vedno bolj me zanima, kako glasbeniki razmišljajo. Nekoč sem igral kitaro in tudi pel sem v bendu. Zdaj na muziko gledam drugače. Razmišljam o tem, da bi naredil one man band, da bi se spet začel ukvarjati z glasbo.

Kako najdete fotografije za kolaže?

Zbiram stare knjige. Slikar Roman Uranjek, s katerim sva bila prijatelja in sva tudi skupaj ustvarjala – on me je učil slikati, jaz njega fotografirati –, mi jih je veliko zapustil. Dve leti sva se vsak ponedeljek dobila v njegovem studiu in sva delala. On je bil moj mentor. Pogrešam ga. V nekem trenutku je bil edini človek, s katerim sem se pogovarjal o umetnosti. Bil mi je kot oče, on mi je dal to, česar od očeta nisem dobil, učil me je, mi razlagal stvari, me prizemljil.

Kaj je za vas umetnost?

V času epidemije mi je neki kolega rekel: Zakaj se ne ukvarjaš s problemi v družbi, zakaj se ukvarjaš samo s sabo? Saj jaz sem družba, sem si rekel. Naj grem fotografirat ljudi z maskami? Govorim o svoji stiski, a zelo veliko ljudi se najde v tem. To je moje poslanstvo.