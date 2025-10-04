Zelo pomembno je, da verjameš v ljudi in da oni to vedo

V nadaljevanju preberite:

Muzeji in galerije so postali romarske poti. To, kar so bile včasih cerkve, so zdaj galerije in muzeji. K nam turisti sicer še vedno ne hodijo zaradi velikih slikarskih imen ali razstav. Prav zato lahko delamo stvari, ki so drugačne, ustvarjamo poudarke, ki so bolj subtilni, bolj v trenutku časa, ki kreirajo oziroma odpirajo vrata za prihodnost na popolnoma drugačen način.

Takšna je na primer razstava Art Vital, ki jo bomo v Cukrarni odprli konec novembra in je pregled dvanajstletnega skupnega ustvarjanja Ulaya in Marine Abramović. To bo zelo posebna razstava, ki je recimo v drugih muzejih niso naredili. Prikazovala bo njun umetniški princip, ki raziskuje spole, feministična gibanja, ljubezen. Živela sta v različnih sistemih, Ulay v zahodnem svetu, Marina v socialistični Jugoslaviji, in vendar sta našla skupen moment, kako kreirati vzdušje dvojca, ki verjame vase, obenem pa razprostira poglede. Prav iz te različnosti je nastala njuna skupna moč. Še v času hladne vojne sta ustvarila umetniški tandem, ki je presegal meje nacionalnih, kulturnih in spolnih identitet.