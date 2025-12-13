Žene, pozor: Slovenci izumiramo

Apokaliptične trditve o izumiranju Slovencev niso nič novega, kot ni nova niti domislica, da pravica odločanja vsakega človeka o lastnem telesu ni stvar posameznika, temveč nacije, kajti gre za vprašanje nacionalnega preživetja. Že leta 1972 smo v Delu lahko brali članek z naslovom Ali Slovenci izumiramo?, leto zatem pa članek Bomo Slovenci res izumrli? Slovenci izumiramo je nato leta 1990 opozarjal tudi tednik 7D, Teleks pa se je spraševal, Koliko Slovencev bomo imeli na razpolago leta 2000. V odgovor lahko ponudimo dejstvo, da je Slovencev danes skoraj 130.000 več kot leta 1990, toda ne gre za to, da bi posameznike resnično skrbelo za slovenski rod – ali pa vsaj ne le za to.