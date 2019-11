Ženska brez otrok ni tragična figura

Pogovarjali sva se sredi poletno vrvečega Dublina, neke srede, ki je hotela, da se ne bi ločili – o njej in knjigi esejev Pišem sebi, ki je v anglosaškem svetu postala uspešnica. V njej razmišlja predvsem o tem, a ne samo, da je prišel čas, da se soočimo s kulturno fantazmo, da je ženska zares izpolnjena šele in samo, ko postane mati. Da ženska brez otrok ni nedokončana.V knjigi, ki je nedavno v imenitnem prevodu Vere Čertalič izšla pri založbi Eno, Emilie Pine govori o tistih nevidnih čustvenih motnjah in bolečinah, za katere družba nima ustreznega jezika, saj so grenko-sladke, prikrite in strašljivo zagonetne obenem. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.