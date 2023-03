Ženske so stebri patriarhata, ker so bile tako vzgojene

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška je bila po številu ubitih žensk na 100.000 prebivalcev leta 2021 tretja v Evropski uniji. Vsakih petnajst minut v državi ena ženska doživi nasilje. Poskusi vlade, da bi zmanjšala število tragedij, so jalovi, brez nevladnih organizacij in aktivistov pa bi bilo žrtev nasilja med ženskami in otroki še precej več.

Aktivistka in borka za pravice žensk in otrok Sanja Sarnavka o enem hujših primerov nasilja nad ženskami na Hrvaškem: »Eden najhujših primerov je zgodba ženske, stare več kot 60 let. Mož ji je odrekal hrano. Pet ali deset kun ji je dal le, če je spala z njim. Po pet ali šest mesecev se ni umil. Na nas se je obrnila šele, ko so ji njeni že odrasli sinovi dejali, da ga bodo ubili.«