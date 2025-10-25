Zgodbe romunskih migrantov nastavljajo ogledalo Evropski uniji

V nadaljevanju preberite:

Elena Stancu in Cosmin Bumbuț sta pred dvanajstimi leti sta zamenjala lagodno življenje novinarke in namestnice odgovorne urednice pri reviji Marie Claire ter modnega in oglaševalskega fotografa v Bukarešti za življenje v avtodomu. Sprva sta potovala po Romuniji in dokumentirala nasilje v družini, življenje zapornikov, skrajno revščino, diskriminacijo romske skupnosti, rasizem in pomanjkanje zdravil v bolnišnicah.

Zgodbe sta objavila v knjigi Doma na cesti (Acasa pe drum). Leta 2019 sta pot podaljšala v druge evropske države in začela dokumentirati življenje romunskih izseljencev – od obiralcev jagod v Španiji do zdravnikov in medicinskih sester v Združenem kraljestvu. V Sloveniji sta svoje delo predstavila na dogodku nevladne organizacije Focus in Zveze potrošnikov Slovenije ter na Festivalu migrantskega filma. Slovenija je bila tudi zadnja postaja pred njuno vrnitvijo domov, kjer bosta skoraj 200 zgodb, ki sta jih sproti objavljala, prelila v novo knjigo.

Ko pomislim na romunske migrantske delavce, se mi najprej pred očmi naslikajo prizori avtobusov na avtocestnih postajališčih s sezonskimi delavci – predvsem ženskami –, namenjenimi na jagodna »polja« na jugu Španije. Kakšne so vajine izkušnje z romunskimi delavci v kmetijskem sektorju v evropskih državah?

Elena Stancu (ES): Zgodbe o sezonskih migrantskih delavcih so le del najinega projekta, ki je obsežnejši in se osredotoča na romunske izseljence, ki delajo na različnih področjih. V šestih letih in pol, kolikor časa sva se ukvarjala s projektom, sva prepotovala 12 držav, v štirih (Nemčiji, Španiji, Belgiji in Angliji) sva dokumentirala tudi sezonske delavce v kmetijstvu. Avtobusi, ki prečkajo Slovenijo, običajno ne prevažajo samo kmetijskih delavcev, ampak tudi tiste, ki delajo v gradbeništvu, ladjarstvu, skrbstvu starejših ...

Glede kmetijskih delavcev lahko deliva le izkušnje s kmetij, ki sva jih obiskala. Bila sva v Španiji, kjer je eden največjih valov izseljevanja iz Romunije povezan z obiralci jagod, v romunščini jim pravimo căpșunari, căpșuna pomeni jagoda. Na delo v Španijo so začeli odhajati v začetku leta 2000, še preden je Romunija vstopila v EU. Imajo dve vrsti izkušenj: tiste pred vstopom v EU, ko so delali brez dovoljenj za delo in prebivanje, in tiste po vstopu v EU. V Španiji je veliko žensk, ki delajo kot sezonske delavke že 17, morda 20 let in so doživele vse. To pomeni, da so delale kot nezakonite migrantke, zdaj pa delajo z neko obliko dokumentov, čeprav so s tem povezane določene težave.

Kakšne so značilnosti različnih valov migracij romunskega prebivalstva?

ES: Migracije so se začele po revoluciji in padcu komunizma leta 1989, ko so Romuni lahko začeli potovati v druge države. Pomemben val izseljevanja se je začel po letih 1991 in 1992, ko so oblast prevzeli nekdanji komunisti. Takrat so na ulicah potekali študentski protesti, ki so jih nasilno zatrli. Posledično je veliko mladih in študentov začelo zapuščati državo, čeprav je bil prost odhod iz Romunije takrat še vedno zapleten. Ekonomske migracije so bile tesno povezane z revščino in predolgo tranzicijo.

Na začetku leta 2000 sta se pojavila dva pomembna vala migracij, ki sta močno zaznamovala sodobno romunsko zgodovino in družbo. Prvega so predstavljale tako imenovane badanti, ženske, ki so v Italiji delale kot negovalke starejših. Drugega pa căpșunari, obiralci jagod, ki so odhajali v Španijo. Oba sta močno močno vplivala na romunsko družbo, saj so ljudje, ki so delali v kmetijstvu, gradbeništvu ali kot negovalci, običajno prihajali iz zelo ranljivih skupnosti na podeželju. Šlo jim je predvsem za preživetje in zagotavljanje hrane, ne pa za nakup boljšega avtomobila ali podobno.

Vpliv na družbo se je kazal na več načinov. Prvič, romunsko gospodarstvo je raslo, saj so bili romunski migranti vrsto let največji tuji vlagatelji vanj. To velja še danes. Drugič, mnogi delavci v kmetijstvu, gradbeništvu in negi starejših so doma pustili svoje otroke, zaradi česar je odrasla generacija otrok brez staršev. Poleg tega je Romunija ves čas, še posebej pa danes, ko imamo družbena omrežja in komentarje pod spletnimi članki, močno obsojala te družbene skupine. Krivili so jih, da so zapustili otroke in s tem povzročili družbene težave. Da so sužnji, ki čistijo kopalnice starejših v Evropi. Da so izdajalci. To je ustvarilo razkol v romunski družbi. Poleg tega so migranti včasih doživljali izkoriščanje ali kakšno drugo obliko ponižanja, kar je prav tako povzročilo sram. Pri razpravah o človeški ceni migracij je pomembno govoriti o sramu.