Zgodovina in spomin

Trinajsti julij bi moral biti lep dan. Na obletnico fašističnega požiga bo Narodni dom v Trstu simbolno izročen slovenski manjšini, to je težko pričakovan, zgodovinski dogodek. Nakazuje preseganje tragične preteklosti, čeprav šele začetek dolgega birokratskega postopka, v vrnitev bomo verjeli šele, ko se bo zgodila. Toda stoletnico je že pred tem omadeževal neki drugotni, spremljevalni dogodek – postanek v Bazovici, simbolnem kraju težke zgodovine. Napoved polaganja venca in poklon predsednika države Boruta Pahorja pred bazoviškim šohtom povzroča ostre kontroverze. Ne glede na to, da bosta simbolni gesti izvedla ...