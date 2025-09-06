Zgodovina prve slovenske ladje Sirob ali ključi naključij

V nadaljevanju preberite:

Po naključju, ki pa ni naključje, ampak ključ, poznam ključno skrivnost prve slovenske ladje z nenavadnim, a simbolično nabitim imenom Sirob, ki je v javnosti neznana. Obenem moram poudariti, da je zgodovinopisje zelo dobro in natančno raziskalo razvoj slovenskega ladjevja po drugi svetovni vojni. Razlog, zakaj sta status in namen ladje Sirob ostala v senci zgodovinskega molka, leži v dejstvu, da je šlo za jugoslovansko in slovensko državno skrivnost najvišje stopnje. Po čudnem in čudežnem naključju sem to skrivnost poznal že kot otrok – in tu je ključ tega spominskega zapisa.