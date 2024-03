Zgodovinar, arheolog in etnolog proti heterogenemu bloku

V nadaljevanju lahko preberete:

Poglobljena državljanska razprava o zakonu, ki naj bi na smrt bolnim omogočil, da se odločijo za prostovoljno dokončanje življenja, je trajala skoraj šest let. Državni zbor je odločanju o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja namenil vsega nekaj ur. V četrtek pozno popoldan je parlament sklenil, da predlog zakona, ki je nastal v civilni družbi in se je v parlamentarno proceduro uvrstil ob pomoči več kot 5000 zbranih podpisov, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Večletno državljansko razpravo je državni zbor odpravil na hitro. Z levo roko. Le desetina poslancev je menila, da je o zakonu, ki bi reguliral evtanazijo, vredno razpravljati še v naslednjih krogih. 64 poslancev – ustavna večina – je glasovala proti. Tudi število odsotnih je bilo pomenljivo veliko.

Andrej Pleterski je bil soavtor in pobudnik državljanskega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tehtanje, kaj zapisati v predlog zakona, je trajalo več let. Lani aprila so pobudniki zakona začeli zbirati overjene podpise, ki omogočajo začetek parlamentarne procedure. Na začetku lanskega junija je državljanski pobudi uspelo zbrati zadostno število podpisov, julija so podpise prinesli v državni zbor.