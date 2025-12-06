Zgodovinar, ki piše res vrhunsko: Največji zločin v vojni je vojna sama

Avtor številnih odmevnih knjig o času konca druge svetovne vojne se je na začetku letošnjega novembra kot uvodni govornik udeležil Retrofesta. Dogodek je potekal v organizaciji Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL in Središča za javno zgodovino. Letošnji Retrofest se je 80 let po osvoboditvi izpod nacizma in fašizma ukvarjal z načrtovanjem in družbenimi spremembami po drugi svetovni vojni.

Keith Lowe je v uvodnem nastopu na Retrofestu govoril o obnovi Neaplja. Njegova zadnja knjiga namreč govori o tem, kako so se leta 1944 zavezniki lotili od vojne sesutega mesta pod Vezuvom. V knjigi popisuje epske dimenzije obnove – pa tudi napake, ki pa jih zavezniške sile pozneje niso več ponavljale. In kot je poudaril med predavanjem: tudi zaradi učenja na napakah v Neaplju je bilo leta 1945, ob zlomu nacizma, pri obnovi porušenih mest in vasi problemov za odtenek manj.

Deli spodnjega intervjuja so nastali kot javni pogovor po predavanju.

Za začetek razloživa razliko med mitom in resnico. Kaj so miti? Alternativna dejstva?

Miti so zgodbe, ki si jih pripovedujemo. Za naše družbe je nekako koristno, da te zgodbe imamo. Razlika med mitom in resnico je v tem, da resnica ni selektivna. Pri mitu izbereš tista dejstva, ki se ujemajo z zgodbo, torej dejstva, ki so koristna, dejstva, zaradi katerih se počutiš dobro.

Pri mitih gre torej za selekcijo dejstev, ne pa izmišljanje podatkov.

Drži, za selekcijo gre. Ustvarjanje mitov naj ne bi bila naloga zgodovinarjev. Ukvarjamo se s tem, da prikažemo čim bolj celovito sliko. Del zgodovinopisja so tudi neprijetna dejstva. Pred temi dejstvi, ki v mitih manjkajo, ne moremo mižati. Res pa je tudi, da v vsaki družbi ustvarjanje mitov pogosto enačimo z zgodovino.