Zgrešen interventni zakon: Mladi odhajajo, menedžerji dobijo kapico

Deklarirani cilj interventnega zakona za razvoj Slovenije, da bi zadržali domače in privabili tuje strokovnjake, kar bi bil vzvod za razvojni preboj države, je legitimen. Vsebina zakona pa se ne sklada z deklariranim ciljem. Interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem bomo odločali na enem od prihodnjih referendumov, predvideva uvedbo tako imenovane socialne kapice. To pomeni, da od bruto plače nad 7500 evrov ne bi bilo treba več plačevati prispevkov za socialne blagajne, kot so pokojninska, zdravstvena in za dolgotrajno oskrbo. Argumentacija predlagateljev zakona je, da bi socialna kapica predstavljala enega ključnih razvojnih instrumentov, češ da bi zmanjšala odhode strokovnjakov v tujino in da bi jih celo privabila iz tujine. Temu dodajajo zglede iz drugih držav, kot sta Avstrija ...