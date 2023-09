Zgrešeno je iskati ljubezen in občutek izpopolnitve pri delu

Carin-Isabel Knoop je izvršna direktorica odseka za raziskovanje in pisanje primerov poslovne šole Harvard Business School (HBS) in avtorica knjige Sočutno upravljanje duševnega zdravja na sodobnem delovnem mestu. Njeno karierno življenje je zaznamovano z veliko »kombinacijo genetike, sreče in tragedije«. Njeni starši prihajajo iz zelo različnih okolij. Mama, Francozinja, je iz katoliške, visoko izobražene in premožne družine, oče pa iz preprostega podeželskega okolja v protestantski Nemčiji. Zaradi njunih karier je odraščala v Kambodži in na Slonokoščeni obali. »Občutek sem imela, da v resnici ne pripadam nikamor. Ko sem bila v Franciji, so me imeli za Nemko, ko sem bil v Nemčiji, pa me niso imeli za svojo. Verjamem, da mi je zaradi tega uspelo razviti večjo empatijo ter sposobnost in zanimanje, da na vsako zadevo pogledam z različnih zornih kotov.«

Ko je bila na študiju MBA izpostavljena metodi študije primera, se je »zaljubila v učni pristop« in najprej postala avtorica študij primerov poslovne šole Harvard. »Ključno pri metodologiji študije primera je, da ljudje vidijo enaka dejstva z različnih zornih kotov in perspektiv ter se skozi razpravo učijo drug od drugega.«

Za sočutna delovna mesta se je začela zanimati po tem, ko sta si dva njena bližnja sorodnika vzela življenje zaradi nezdravih delovnih odnosov. »Takrat sem se zavezala, da bom osvetlila, kako bi lahko menedžerji bolje podpirali svoje zaposlene ali jim vsaj ne povzročali škode. Od takrat sem kot raziskovalka osredotočena na preučevanje dinamike delovnih okolij, teorije vodenja in iskanje rešitve za izboljšanje odnosov, ki jim imamo ljudje z delom in delovnim okoljem.«

V Slovenijo je prišla kot akademska raziskovalka delovnih mest. Predavala je na IEDC - Poslovni šoli Bled v okviru mednarodne konference Iz kriznega menedžmenta v novi optimizem.

Kaj je narobe z odnosom, ki ga imajo posamezniki običajno do svojega dela, da tako pogosto razpravljamo o nezdravem delovnem okolju?

Teme, kot so duševno zdravje pri delu, izgorelost in nizka zavzetost zaposlenih, so pritegnile pozornost vodstva in lastnikov organizacij. Vendar to niso novi problemi. Znano je, kako vodje in menedžerji že desetletja zapravljajo človeški kapital. Izkoriščali smo zaposlene, povzročali smo jim telesno in psihično škodo. Veliko ljudi popolnoma pretirava z delom samo zato, da bi tam dobili priznanje, odobravanje. Ker tega marsikdaj ne dobijo, se pojavijo še večje stiske. Zaposleni tako na delo prinašajo veliko stresa in od dela pričakujejo preveč. Od vodij, ki so izčrpani, pričakujejo empatijo. Menedžerji, ki vpijajo ves ta stres in šoke poslovnega okolja ter pričakovanja lastnikov, pa so kot amortizerji, obrabljeni amortizerji.

Že pred nekaj deset leti so raziskave pokazale, da le tretjina zaposlenih v ZDA ocenjuje, da so pri delu popolnoma zavzeti. Od 16 do 18 odstotkov jih ima občutek, da so od dela odtujeni. Že ob prelomu tisočletja smo začeli intenzivno govoriti o preveliki fluktuaciji, pa v ZDA še danes vsak mesec štiri milijone ljudi zamenja službo. Se pa vsaj odkrito pogovarjamo o tem, kar se dogaja.

Kakšna je razlika med zdravim in nezdravim okoljem?

Značilnosti trajnostnega okolja so sodelovanje, marljivost, priznanje in dobra komunikacija. Tam menedžerji svoje vodje pooblastijo, da ekipam zagotovijo čim več avtonomije pri delu in jih ne izpostavljajo pritiskom nedosegljivih ciljev. To seveda postaja čedalje težje v svetu, ki je vse bolj kaotičen in se zelo hitro spreminja. Nezdrava okolja se osredotočajo na izpolnjevanje visokih ciljev, kaznovanje, neusmiljene zahteve in nizko priznanje za prispevek. V ZDA imamo hude probleme, ker zaposleni množično zapuščajo zdravstveni sektor in odhajajo v druge panoge, a se zdi, kot da se nihče ne ukvarja s tem.

Veliko je bilo že opozoril zaradi velike zastopanosti narcističnih ljudi na vodstvenih položajih. Kako pomembno je za posameznike na delovnem mestu, da znajo prepoznati in razumeti narcistično vedenje? Katere korake lahko sprejmejo, da se zaščitijo pred takim vedenjem, da bi ohranili zdravo in produktivno delovno okolje?

Posamezniki z lastnostmi, ki jih pripisujemo narcizmu, so preveč zastopani v poslu, pravu in medicini. Dobri so v samopromociji in poveličevanju, kar pomaga pri pridobivanju služb in strank. Včasih to vedenje dejansko izhaja iz potrebe po potrditvi, ker so negotovi ali preveč občutljivi na zavrnitev. Ljudje z narcisoidnim vedenjem običajno najemajo narcise, ki še bolj prispevajo k nezdravemu okolju in poslabšujejo odnose in zdravje na delovnem mestu.

❝ Normalno je, da vsi uživamo v pohvalah, a če v sebi veš, da si dober, potem si morda manj odvisen od drugih glede pohvale in manj pripravljen sklepati kompromise v zameno zanje. ❞

Zakaj jim tako pogosto uspeva? Ker so ljudje z narcističnim vedenjem lahko zelo očarljivi. Hvalijo nas, nam laskajo in dajejo občutek, da se iskreno zanimajo za nas. Zato nas taki ljudje privlačijo. Ko pa se obrnemo, nam lahko hitro zabodejo nož v hrbet. Nekateri od nas so bolj nagnjeni k temu, da jih takšni ljudje privlačijo, drugi pa manj, odvisno od teorije navezanosti. Če ste imeli kot otrok zdravo navezanost na odrasle osebe, je večja verjetnost, da boste hitro prepoznali narcistične in manipulativne ljudi, če pa niste, vas bodo morda bolj privlačili. Normalno je, da vsi uživamo v pohvalah, a če v sebi veš, da si dober, potem si morda manj odvisen od drugih glede pohvale in manj pripravljen sklepati kompromise v zameno zanje. Na delovnem mestu pogosto opazimo vzorec hvale od narcističnega in manipulativnega šefa ali sodelavca, ki se igra z našimi čustvi, da bi manipuliral z nami. »Vau, tole ti je tako dobro uspelo, lahko prosim ponoviš naslednjič?« Čeprav je to delo, ki bi ga morali opraviti sami.

Vendar je pomembno, da smo v tem diskurzu previdni, kajti naloga vodje je, da nam delegira delo in nas zanj pohvali. Zato moramo biti pri prepoznavanju takšnih situacij previdni. Ni pa krivda vedno le na strani šefov. Tudi zaposleni včasih neupravičeno zahtevajo, da nadrejeni takoj rešijo vse probleme, sami pa ne znajo ponuditi rešitve, ki jo nadrejeni potrebuje, in jo upravičeno zahtevajo od zaposlenih, ker jih zato tudi plačujejo.

Vprašamo se lahko tudi, kolikokrat sodelavce ali nadrejene vprašamo, kako jim gre, kako se počutijo, ali lahko kaj naredimo zanje ...

Samopromocija je nekaj, na kar danes ni več imun skoraj nihče v delovno aktivni dobi. Še bolj je pomembna v t. i. gig ekonomiji. Kako lahko posamezniki v dobi, kjer sta osebna promocija in spletna prisotnost bistvena za ohranjanje dela, obvladajo izzive samoprodaje na platformah, hkrati pa se izognejo negativnim učinkom narcističnega vedenja? Kako najti ravnovesje med izkoriščanjem družbenih omrežij za osebno blagovno znamko ter hkrati ohraniti pristnost in zdravo samopodobo?

Danes se do neke mere vsi prodajamo. Tega z objavami na omrežjih naučimo že otroke. Mladostniki se naučijo predstaviti sebe, kot mislijo, da jih želi videti družba, še preden vedo, kdo v resnici so. Vsi se kdaj ujamemo v to past, bodisi na linkedinu bodisi v aplikacijah za zmenke, in se predstavljamo na način, ki spominja na ljudi z narcističnimi težnjami.

❝ Svet se odziva na prikazano realnost, ne na realno. To je lahko hudo breme za človeka in njegovo duševno stanje. ❞

Pri svobodnjakih pa je to bolj izrazito, ker se morajo zaradi poklicnih razlogov zelo intenzivno prodajati in oglaševati. Morajo se pozicionirati glede na potrebe in zahteve trga. Ker če hočeš nagovarjati potrebe trga, se moraš nenehno prilagajati, saj narava trga zahteva spremembe. Nemogoče je, da te zahteve vedno odražajo resničnost. Svet se odziva na prikazano realnost, ne na realno. To je lahko hudo breme za človeka in njegovo duševno stanje.

Poleg tega v gig ekonomiji ljudje nimajo podpore, redno zaposleni imajo recimo vsaj plačane proste dneve in dostop do psihologov. To jih postavlja pod svojevrsten psihološki pritisk, poleg že obstoječega finančnega pritiska in nenehnega boja za stranke. Ta tekmovalnost pomeni, da so vedno v iskanju tistega, kar pritegne. Vendar je problem tudi v tem, kaj danes pritegne ljudi. To so dramatične, visoko zveneče besede, strah, negativnost …

Katera je po vašem najpomembnejša vloga šole?

Mislim, da bi morale šole in vse druge institucije bolj razmišljati o tem, kako kot družba ne bi izgubljali upanja. Kajti kamor koli pogledamo, vidimo samo probleme: globalno segrevanje, izumrtje živali, vrstniško nasilje, trpinčenje starejših … Družba se spreminja v nekaj zelo groznega. Institucije morajo najti način, da postanejo bolj trajnostne, mi pa način, kako se upočasniti. Ne moremo v nedogled potiskali sebe in okolja do nevzdržnih meja. Tega kapitalizem seveda ne mara, ker zahteva rast.

Šole, zlasti strokovne šole, lahko učencem pomagajo bolje razumeti, kaj je treba storiti za uspeh in kako reagirati, ko ob prizadevanju za uspeh postane težko. Lahko osveščajo, kakšno škodo pritisk in stres ob doseganju ciljev povzročita njim in njihovim bližnjim ter družbi. V šoli in potem v službi smo kot hrčki; vemo, da moramo upočasniti, vendar je to težko narediti. Prepogosto predstavljamo odličnjake in ljudi na vrhu kot tiste najboljše, superheroje. Vendar se vsak na neki točki spopade s težavami.

Carin Isabel Knoop. FOTO: Jože Suhadolnik

Glede vsebin v šolah pa mislim, da bi bilo na vseh ravneh nujno vključiti mediacijo, podatkovno znanost, zgodovino in ponižnost, ki je potrebna za reševanje težkih vprašanj, kot sta rasizem in neenakost.

Žal pa je za kaj takšnega v družbi preveč agresije in ta zelo ovira sodelovanje. To me zelo skrbi. Še posebej zato, ker smo se s pametnimi telefoni in družbenimi omrežji navadili, da se zelo hitro odzovemo in iščemo takojšnjo rešitev. Predstavljajte si Galileja v današnjem času; kdo bi mu dal čas in sredstva, da bi razvil idejo, ki je popolnoma nasprotna prevladujoči?

Eden od vaših dobro znanih citatov je, da se inovacije zgodijo tam, kjer se ljudje ne strinjajo. Izziv za voditelje torej ni le izbrati najboljše ideje, ampak tudi združiti različne ideje v nekaj novega. Zakaj je to tako težko izvedljivo v praksi?

Ker je v človeški naravi, da gravitira k podobno mislečim prepričanjem. Zato tako v družbi kot v službi nezavedno izbiramo ljudi, ki so nam podobni. Zaradi tega smo v slabših odnosih zasebno in v službi, kot bi bili, če bi sprejemali bolj zavestne odločitve o odnosih. Večja ko je homogenost, težje postane izraziti alternativne glasove. Na primer, včasih opazimo očitne napake v političnih ali oglaševalskih kampanjah in se sprašujemo, zakaj jih nihče v ekipi ni opozoril, da je to slaba ideja [letos je bil na primer mednarodno odmeven primer, ko je eden izmed najbolj prodajanih ameriških proizvajalcev piva za kampanjo najel transspolnega vplivneža, kar je sprožilo jezo med konservativnimi pivci piva, ki so uspešno pozvali k bojkotu izdelka].

Seveda se ne želimo družiti ali delati z ljudmi, ki nam nenehno nasprotujejo. Ne, ustvariti pa morate varnostne mehanizme, da bomo imeli okoli sebe ljudi, ki so sposobni kritike. Ljudi, ki so pripravljeni reči, da to ni dobra ideja in da se motimo, ki nas opozorijo na nevarnost. Včasih morate to storiti zavestno in uporabiti taktike, kot sta Red Teams in Devil's Advocates, kar pomeni, da v ekipi nekomu naložimo, da podaja nasprotne argumente. Na žalost v praksi prepogosto nasprotujemo ideji zaradi osebnih zadev. Ker nam nekdo ni simpatičen, ker ima drugačna prepričanja od naših, vsemu, kar pove, apriorno nasprotujemo.

Zato je metoda primera, ki je vtkan v učni sistem HBS, odlično orodje za razvoj voditeljstva – spodbuja diskusijo, zahteva aktivno poslušanje in nas uri ločiti ideje od posameznikov, ki ideje zagovarjajo.

Obstaja veliko različnih teorij in pristopov, kako kadrovati. Tudi glede na astrologijo, izbiro obutve, značaj ... Kateri se vam zdi najboljši?

Najboljši pristop k zaposlovanju se začne veliko pred zaposlitvijo, z opredelitvijo tega, kaj dejansko je delo, ki ga je treba opraviti, in kakšne sposobnosti in veščine kandidat za to delo potrebuje. Večino časa žal le recikliramo opise delovnih mest, jih ne posodabljamo in ne preverjamo, kako potekajo v praksi. Osredotočamo se na diplome in leta izkušenj, ne preverjamo veščin in značajev ljudi. Hkrati je bilo in je še naprej veliko zaposlovanja čisto naključnega. Kadroviki se čustveno odzivajo na kandidate. Znano je, da prvi in zadnji kandidat na dnevu razgovorov običajno ne napredujeta v naslednji krog itd. Zato so bili testi osebnosti, kot je Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), zasnovani tako, da poskušajo najti boljše ujemanje posameznika z ekipo in glede na delo.

Kaj pa je prosocialno voditeljstvo, ki ga, vsaj glede na objavljene članke, zagovarjate?

Ne vem, kaj zagovarjam. Mislim, da zagovarjam idejo, da smo vsi samo ljudje, ljudje pa smo v osnovi fluidni. Za boljše sodelovanje, za boljše razumevanje pojavov bi morali podpirati voditelje, ki izkazujejo prosocialne lastnosti in podpirajo blaginjo človeštva. To bi bila razširitev teorije Y, ki govori o tem, da so ljudje zainteresirani za osebno rast in da jim bo šlo dobro, ko bodo imeli upanje v boljšo prihodnost in lastno perspektivo. Ko se počutijo dobro, dajo vse od sebe. Tu se lahko opremo na raziskavo Adama Granta, ki nakazuje, da se tisti, ki vidijo koristi svojega dela za ljudi, počutijo motivirani, da naredijo še več. Delovno mesto je pomembno za naše duševno zdravje, prinaša strukturo in spoštovanje, prosocialni vodja pa mora aktivno izkazovati sočutje in željo po pomoči drugim. Pri tem pa ne pozabiti nase.

Velik izziv in oviro pri upočasnitvi predstavlja tudi iskanje ravnovesja med zasebnim in službenim. Marsikdo v delovno aktivni dobi, na vrhuncu kariere, mora skrbeti za otroke in obenem še za ostarele starše.

Sama sem skrbela za dva para ostarelih staršev in sem mati samohranilka. Oče moje hčerke je odšel, ko je bila stara 18 mesecev. Moja mama je bila tisti čas zaradi kapi paralizirana, v invalidskem vozičku. Moramo se zavedati, da nismo vsemogočni, da ne zmoremo vsega sami. Ker preprosto ne gre. To dramatiziranje glede starševstva je šlo čez vse meje. Kot starš ne moreš biti na vsaki otrokovi tekmi ali predstavi. V ZDA velja, da če tega ne počneš, nisi dober starš. To ne drži. Delodajalci morajo zaposlenim omogočiti fleksibilnost, po drugi strani pa morajo ljudje skrb za starše predati profesionalcem. Ker ne zmorejo vsega. Ker niti niso usposobljeni. Zato se pojavi stres, iz tega pa izhaja nasilje nad starejšimi. Na koncu ostaneš z občutkom, da nisi dober starš, da nisi dober otrok, da niti dober delavec nisi. Tisoče ljudi je bilo v takih situacijah pred nami, pa jim je uspelo. Zakaj nam ne uspeva?

Včasih so ljudje živeli v večjih skupnostih, pozneje sta v isti hiši živeli vsaj dve ali tri generacije, danes živimo v nuklearnih celicah.

To drži, družine so bile nekoč večje. Otroci so se za ure in ure hodili igrat na prosto, tudi v »nevarnem« Bronxu v New Yorku. Dandanes otroci najdejo svojo skupnost na spletu, kar pa vodi v osamljenost. Kot starši smo nenehno zaščitniški do otrok tako, kot prejšnje generacije niso bile. Preveč se obremenjujemo, to pa v dom prinaša veliko stresa. Danes je običajno, da vam otrok pošlje sporočilo, da je pozabil doma kosilo ali zamudil avtobus ali da je bil nekdo zloben do njega. To postane vaša težava, ki jo morate rešiti, medtem ko ste na sestanku. To ni normalno.

Zavedajte pa se, da boste, ne glede na to, kaj počnete, zlasti kot mati, nekoč občutili krivdo za položaj vašega otroka. Vsakemu staršu svetujem, naj naredi tisto, kar misli, da je najbolje zanj, kajti otrok želi imeti srečne starše, ne pa superjunake, ki ves čas delajo. Tudi voditelji se pretvarjajo, da so superjunaki, a superjunaki nimajo napak. Če nimaš napak, ne moreš biti empatičen, ker ne razumeš resnih problemov. Tudi v starševstvu se pretvarjamo, da smo superjunaki, a to otrokom nič ne pomaga. Ljudje smo, ne bomo vedno tu za svoje otroke. Naj dodam še to. Kljub temu da nas tako skrbi za njih, jih premalo učimo o posledicah. Pogosteje bi jim morali povedati, da če nečesa ne storijo, bodo občutili posledice. Mi pa, ker se nam ves čas mudi, raje vse opravimo namesto njih. Kot sem rekla, res se moramo upočasniti.

Toda težko se je upočasniti, če se vrneva v globalni kontekst, saj potrebujemo rešitve za toliko stvari, od geopolitičnih do podnebnih, prehranskih …

Tudi tam lahko nadzorujete le toliko, kolikor lahko. Sami lahko naredimo veliko, a ohromljenost zaradi strahu in skrbi ni dobra za nas in naše otroke. Tema konference IEDC je temu primerno naslovljena Od kriznega menedžmenta do novega optimizma in od nas terja odgovor, kaj lahko storijo voditelji in posamezniki, da ustvarijo upanje. Človeštvo proizvaja BDP z omejenim številom virov, tako človeških kot naravnih, niti ne izkoriščamo popolnoma svojih možganov. Kar 80 odstotkov možganov je okupiranih z nečim drugim, predvsem s tesnobo in stresom. Mislim, da moramo sprostiti potencial možganov, ker na ta način zapravimo veliko kapitala. Osredotočeni smo na podnebne spremembe v okolju, lahko pa bi govorili tudi o podnebnih spremembah v glavi. Kaj lahko naredimo za odpravljanje megle v glavi in sproščanje možganov in človeškega kapitala, da bi rešili vse te težave?

Kako to doseči v podjetjih?

Podjetja so v središču teh prizadevanj. Mnoga od njih zaposlenim ponujajo psihološko pomoč brezplačnih svetovalcev ali aplikacij za duševno zdravje. Več dopusta je seveda krasno, razen če nimate, ko se vrnete, še več dela. Osredotočiti se je treba na to, kako preprečiti stisko. Kako biti jasen pri oblikovanju delovnega mesta, razmišljati o tem, kako dodeliti ljudi v skupine, ponuditi usposabljanje mediacije za boljše reševanje konfliktov. Na najvišji vodstveni ravni potrebujemo odprtost. Da bi zaposleni ostali v organizaciji, pa ne samo s telesom, ampak tudi z umom in dušo, morajo čutiti, da je tudi vodstvo preživelo težke čase.

Na ravni posameznika pa bi morala biti služba le služba. Ves čas se sprašujemo, ali je to delo res za nas, bi morali spremeniti kariero itd. So stvari, ki jih delovno mesto ne more zadovoljiti. Višji smisel nam dajejo druge stvari, ljubezen, otroci. Seveda nas izpolnjuje tudi delo, toda iskati ljubezen v delovnem mestu je zgrešeno.

V pandemiji so veliko pozornost pritegnili nauki stoikov in budistov, kar ni naključje, saj govorijo o svobodi od navezanosti. Osrednje budistično in sufijsko načelo je, da tisto, kar iščemo, že imamo v sebi, in da ne bi smeli iskati nobenih drugih svetišč razen tistih znotraj sebe.