Žiga Debeljak: Državne družbe letno izplačajo pol milijarde evrov dividend

Žiga Debeljak od septembra 2022 upravlja največji portfelj v državi, vreden skoraj 14 milijard evrov. Na vprašanje, ali računa, da bo, glede na to, da so vmes parlamentarne volitve kot prvi predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) dokončal mandat, je odgovoril, da nima kristalne krogle.

»Pretekla tri leta so bila res rekordna po donosnosti portfelja. V povprečju smo dosegli približno 9,5-odstotno čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala našega portfelja, tako da sta Republika Slovenija in SDH prejela za skoraj 1,5 milijarde dividend. Letos načrtujemo nekoliko manjšo donosnost, nekoliko manj kot sedem odstotkov, predvsem zaradi padanja tržnih cen elektrike. Letos pričakujemo za 450 milijonov evrov dividend, torej še vedno zelo veliko,« je povedal. Z njim smo se med drugim pogovarjali o odnosnih s Petrolom, o načrtih z živilsko industrijo, sanacijo Sija in Uniorja ter o vlaganju države v obrambno industrijo.