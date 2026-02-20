  • Delo mediji d.o.o.
    Žiga Debeljak: Državne družbe letno izplačajo pol milijarde evrov dividend

    Žiga Debeljak, ki od septembra 2022 upravlja največji portfelj v državi, vreden skoraj 14 milijard evrov, je privolil v prvi intervju v svojem mandatu.
    Na vprašanje, ali računa, da bo glede na to, da so vmes volitve, dokončal prvi mandat v SDH, je Žiga Debeljak odgovoril, da nima kristalne krogle in da se s špekulacijami na SDH ne ukvarjajo. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Na vprašanje, ali računa, da bo glede na to, da so vmes volitve, dokončal prvi mandat v SDH, je Žiga Debeljak odgovoril, da nima kristalne krogle in da se s špekulacijami na SDH ne ukvarjajo. FOTO: Leon Vidic
    Maja Grgič
    20. 2. 2026 | 12:00
    20. 2. 2026 | 12:04
    32:13
    Žiga Debeljak od septembra 2022 upravlja največji portfelj v državi, vreden skoraj 14 milijard evrov. Na vprašanje, ali računa, da bo, glede na to, da so vmes parlamentarne volitve kot prvi predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) dokončal mandat, je odgovoril, da nima kristalne krogle.

    »Pretekla tri leta so bila res rekordna po donosnosti portfelja. V povprečju smo dosegli približno 9,5-odstotno čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala našega portfelja, tako da sta Republika Slovenija in SDH prejela za skoraj 1,5 milijarde dividend. Letos načrtujemo nekoliko manjšo donosnost, nekoliko manj kot sedem odstotkov, predvsem zaradi padanja tržnih cen elektrike. Letos pričakujemo za 450 milijonov evrov dividend, torej še vedno zelo veliko,« je povedal. Z njim smo se med drugim pogovarjali o odnosnih s Petrolom, o načrtih z živilsko industrijo, sanacijo Sija in Uniorja ter o vlaganju države v obrambno industrijo.

    SDHdržavna podjetjaŽiga Debeljak

    Šport  |  Nogomet
    Novice  |  Slovenija
    Novice  |  Svet
