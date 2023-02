Življenje imam v rokah, ne spustim ga

V nadaljevanju preberite:

Drago Ivanuša je razmišljal o prihodnosti in ugotovil, da je zdravljenje v tujini s CAR-T njegova edina možnost. Malo po sreči je prišel do univerzitetne klinike v Würzburgu v Nemčiji. »Novembra so mi v Würzburgu iz krvi odvzeli limfocitne celice in jih poslali na obdelavo v ZDA. Tam so jih preprogramirali na način, da zdaj prepoznavajo rakaste celice in jih uničujejo. Povedano poenostavljeno. V začetku januarja so mi iz ZDA prispele spremenjene celice po tridnevni kemoterapiji vrnili v telo. Potem se je začela reakcija telesa, tako imenovana citokinska nevihta. Telo celice prepozna kot tujek in reagira z zelo visoko vročino, med 38 in 40. Ker je to predvideno, je treba situacijo obvladovati in se izogibati okužbam. Po štirih dneh je bila nevihta mimo in od takrat gre vse brez težav,« je povedal v pogovoru.

Zdravljenje, ki stane 550.000 evrov, bo pokril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »Dobro je, da bo CAR-T kmalu na razpolago tudi pri nas, saj bo s tem gotovo dostopnejše zdravljenje za vse tiste, ki ga potrebujejo,« je še povedal Ivanuša.