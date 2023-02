Življenje je krajše od filma

V nadaljevanju preberite:

Po projekciji dokumentarca o Ukrajini in Zelenskem, v večernih urah mojega prvega dne Berlinala – ko je močan veter letalo zalepil na stezo tega res grozovito neznosnega novega letališča –, je kazalo, da se bo že kar na začetku festivala treba, tako kot Heraklej na svojih razpotjih, odločati med izbiro pisanja o tem, ali filmi gradijo nove svetove v razumevanju delovanja sveta ali pač samo raziskujejo, kako preživeti v danem. Zato bo v prvem delu poročila govora predvsem o treh filmih: Supermoči Seana Penna, Seneki Roberta Schwentkeja in Goldi (Meir) Guya Nattiva. Senekova izbira je vedno bila: »kako živeti«. In to naj bo izhodišče.