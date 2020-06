FOTO:Življenje, ne glede na to, ali je že preživeto ali šele na začetku, je enako vredno

Življenje, ne glede na to, ali je že preživeto ali šele na začetku, je enako vredno

Eden vodilnih psihiatrov v Sloveniji – študiral je medicino in primerjalno književnost –, ki psihoanalizo aplicira tudi na literaturo in pedagogiko, dr. Matjaž Lunaček o sliki naše duševne krajine, o vplivu umetnosti na duševno zdravje, o ravni javnega komuniciranja, o odnosu do kulture, o težnjah po privatizaciji zdravstva, o evtanaziji in, ne nazadnje, o literaturi in ljubezni, ki je gonilo vsega.

Dr. Matjaž Lunaček, psihiater in psihoanalitik: Kot zdravnik lahko rečem le to, da je življenje, ne glede na to, ali je to življenje že večji del preživeto ali je na začetku svoje poti, vedno enako vredno. Življenje devetdesetletnika je enako vredno kot življenje mladega človeka. FOTO: Jure Eržen/Delo