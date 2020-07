Žlahtni pevec zemeljskih nižin in nebeških višin

Aprila umrli upokojeni ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran bi letos praznoval zlati jubilej duhovništva. Jutri, 12. julija, bo namreč minilo petdeset let od njegove prve maše v domači župnijski cerkvi v Šmartnem pod Šmarno goro. Ali kot se tradicionalno reče – pel je novo mašo. In to dobesedno! Alojz Uran je bil ob številnih cerkvenih službah znan tudi kot izjemen pevec tenorist, tako v zborih kot solist, in spodbujevalec cerkvene glasbe.Alojz Uran se je rodil leta 1945 v Spodnjih Gameljnah, končal je bežigrajsko gimnazijo in teološko fakulteto v Ljubljani, v duhovnika je bil posvečen leta 1970. Najprej je bil ...