Zloglasni agent ICE – umori, laži in zeleni plašč ameriškega fašizma

Lažejo. Vemo, da lažejo. Oni vedo, da vemo, da lažejo. Ampak še naprej lažejo. Še do nedavnega je bil prvi obraz laži v Minneapolisu vodja ameriške mejne službe Gregory Bovino. Edini v bataljonu ICE ni skrival obraza. Rad je hodil v prvi vrsti, s privzdignejo brado in vedno skrbno urejeno kratko pričesko. Kot da uživa, da stoji pred protestniki in jim gleda v oči z zloveščim nasmeškom.

Težko sodimo, ali je v tej službi pristal zaradi nerazčiščenih osebnih travm, vendar je malce ironično, da je Bovino potomec pradeda, ki je v Združene države Amerike prišel iz Italije brez dokumentov. Prošnjo za ameriško državljanstvo je oddal šele petnajst let pozneje, bilo je leta 1924, torej takrat – spet ironično –, ko so v ZDA ustanovili mejno patruljo.