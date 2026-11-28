Zadnje čase postaja jamranje slovenski nacionalni šport, s katerim se žal ukvarjajo tisti na položajih. K temu v mnogočem prispeva tudi nestabilna politična klima v državi. Namesto strokovnjakov na določenih področjih dobivamo vse več šarlatanov, ki s svojim jamranjem nabirajo poceni politične točke, pri čemer je uspeh na dolgi rok zagotovljen; najti moraš zgolj pravo partijo in vsi te bodo morali poslušati. Razčistimo torej najprej, kdo vse jamra. V prvi vrsti jamrajo tisti, ki sploh še lahko jamrajo in imajo za kaj in za čim jamrati. Torej so to zdravi ljudje, ki se bojijo zboleti oziroma mislijo, da so že zboleli. Ker je slednjih res veliko, jih je težko ločiti med seboj, saj je prepad med talentiranimi jamrači, ki premorejo v vsem skupaj tudi kanček samoironije in celo humorja na ...