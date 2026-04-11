Zmagova zmaga

Sovraštvo do drugih se je z nogometnih tribun že zdavnaj preselilo v skupnost. In vendar je reprezentanci Bosne in Hercegovine uspelo.

Na veličastni kvalifikacijski poti na svetovno prvenstvo, ki bo letos potekalo v Kanadi, Mehiki in ZDA, je nogometna reprezentanca Bosne in Hercegovine 15. novembra 2025 na zeniškem štadionu Bilino polje premagala romunsko nogometno zvezno vrsto. Na dan tekme se je na družbenih omrežjih pojavila fotografija velikega transparenta, ki so ga navijači Romunije na poti proti Zenici razprostrli pred cerkvijo svetega Save v Beogradu. Na njem je pisalo: »Evropski heroj Mladić število muslimanov zmanjšuje na nič.« Odziv državnega aparata je bil natančen: »Romunski navijači so bili obveščeni, da bodo, če bo policija pri komerkoli od njih našla tovrstne transparente, priprti, saj je poveličevanje vojnih zločincev v Bosni in Hercegovini kaznivo dejanje.« Na barcelonskem štadionu Estadi Cornellà-El ...