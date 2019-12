Znanilec drugačne politične normalnosti

Je politik novega kova, nove dobe, novih manir. Njegovo biografijo nekoliko kazi podatek, da je bil vendarle rojen v času socializma in SFRJ. Čez dober mesec dni bo star 30 let; torej je shodil nekako takrat, ko so šli ljudje na plebiscit. Med osamosvojitveno vojno je bil star leto in pol. A ker je študiral obramboslovje – tako kot predsednik njegove stranke Janez Janša –, je leta 2014 še kot študent prevzel vodenje parlamentarnega odbora za obrambo. V novem parlamentarnem sklicu vodi delovno telo, ki se uradno imenuje preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Pustimo ob strani slovnične finese, ...

