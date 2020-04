Znanstvenik diplomat na frontni črti človeštva

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je – bolj kot kadar koli v 72-letni zgodovini – v središču pozornosti globalne javnosti. Pandemija novega koronavirusa, ki je zajela že več kot 150 držav, je organizacijo tako rekoč prvič od globalnega obračuna s črnimi kozami v šestdesetih letih porinila v ospredje svetovnega zanimanja. In to ne nujno le zaradi pravih razlogov. Enako velja za njenega generalnega direktorja Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, 55-letnega Etiopijca, ki je vodenje WHO – mandat je petletni – prevzel julija 2017. Njegov obraz in umirjeno, a odločno, izkušeno vodenje tiskovnih konferenc na sedežu ...