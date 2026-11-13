Kdo je bila Zofka Kveder in kako je vplivala na našo spolnost

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    Irena Štaudohar
    13. 11. 2026 | 12:00
    13. 11. 2026 | 12:04
    35:48
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    Novost je, da za »nove ženske« postane pomembno tudi, da uživajo v spolnosti in da jim partnerja ne izbirajo starši, temveč je to njihova odločitev. V projektu, ki ga pravkar končujem, raziskujem izražanje spolne želje v delih slovenskih pisateljic v dobi meščanstva. Ugotavljam, da je Zofka Kveder prva avtorica, pri kateri ženski liki svojo spolno željo ne samo živijo, ampak jo tudi izrekajo. Seveda so bile omejitve za pisateljice takrat zelo velike, zato me je zanimalo, kako so sploh lahko ubesedile strast. Raziskovala sem jezik strasti: kje so ženski liki neposredni v izražanju spolne želje, kje naletimo na zamolke, kje so močna čustva izražena z le nekaj besedami ali jih celo nadomeščajo tropičja in pomišljaji ... Če bi bilo vse izrečeno neposredno, bi namreč imele pisateljice še veliko več težav z objavo. Velikokrat družba tudi ni znala ločiti med literarnimi liki in avtoricami, ki so jih ustvarile in so jim pripisali promiskuitetnost, ne glede na to, kako so dejansko živele.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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