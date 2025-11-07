Zohran Mamdani, prišlek, musliman, indijskega rodu

V nadaljevanju preberite:

Trojica sedi na motornem trikolesniku in križari po Kampali, prestolnici Ugande. Med vožnjo dvojica pleše, prepeva, recitira in zvija čapati, nevzhajan indijski kruh, na daleč podoben palačinki. Čapatiji, zaviti v vrečke, med plesom in prepevanjem letijo med ljudi. Na končni postaji trojica pripotuje do plesišča. In na gramofonu je – namesto gramofonske plošče – čapati. Naslov pesmi? Kanda (Chap Chap).

Glavni zvezdi videa, posnetega pred desetletjem, sta Young Cardamom (torej Mladi Kardamom) in HAB. HAB je v resnici Abdul Bar Hussein, temnopolti mladenič iz Kampale, prvak ugandskega hiphopa. Mladi Kardamom je prišlek. Je indijskega porekla – kot čapati. Rojen je bil v Kampali, iz Ugande se je pri petih letih s starši preselil v Južno Afriko, pri sedmih je živel v New Yorku in se poldrugo desetletje pozneje vrnil v Kampalo. Kardamom je začimba, dragocena začimba, ki izvira iz Azije, a uspeva marsikje v tropskem in subtropskem svetu. Mladi Kardamom je v Kampali kot hiphop glasbenik začel svoje javno življenje.

Deset let po tem, ko se je po glavnem mestu Ugande vozil z motornim trikolesnikom, je bil Mladi Kardamom izvoljen za župana New Yorka, prestolnice svetovnega kapitalizma in pradomovine hiphopa. Mladi Kardamom, ki je pozneje muziciral kot Mr. Cardamom, je današnji župan Zohran. Zohran Mamdani.