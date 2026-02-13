Znanilec mondenega oživljanja Cortine je bila organizacija likovnega tekmovanja Premio Parigi pet let pred prvimi zimskimi olimpijskimi igrami. Rimoldi je oživil idejo, ki je že desetletje prej, v vihrah vojne, v Cortini čudežno uspela razstaviti dela 76 umetnikov. Italijanski diplomati so leta 1951 želeli dodati mednarodni odmev. Povabili so francosko komisijo uglednih kritikov in umetnikov (Marcel Arland, Jean Bouret, André Chastel, Frank Elgar, Fernand Léger, Jacques Villon, Ossip Zadkine).

Prireditev so oznanjali celo v turističnih prospektih. Izbrali naj bi najboljša tedanja italijanska kiparja in slikarja. Mednarodna komisija pa je domačijsko vzdušje nekoliko pokvarila, ker je med stotimi slikami in tridesetimi kipi razstavljavcev ob liričnem figuraliku, kiparju Marcellu Mascheriniju, izbrala slikarja abstraktnih platen Antonia Corporo in umetnika, ki ni bil čisto italijanskega rodu: Zorana Mušiča.