Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.

Na devetih glasovnicah sta bila dva krogca. Večji krogec je obkrožal besedo »za«, manjši pa je bil narisan v spodnji desni kot uradnega državnozborskega papirja. Štiri glasovnice s sporočilom »za« so bile opremljene z zvezdico. Na šestih glasovnicah je bila ob obkroženi besedi »za« dodana še pika. 29 glasovnic z glasom »za« je bilo brez oznak. Brez oznak je bilo tudi 29 glasovnic z glasom »proti«. Kandidat za predsednika državnega zbora je zbral 48 glasov. Dve glasovnici sta bili neveljavni. Enajst je bilo neprevzetih. Poslanska skupina trojčka NSi, SLS in Fokus šteje devet oseb. Ugibajmo: devet glasovnic, na katerih je bil narisan še mali krogec, so oddali člani te poslanske skupine. Poslanska skupina Demokratov šteje šest oseb. Torej so Demokrati na glasovnico pritisnili še piko? ...