Baković: Skozi okno stanovanja sem videla vse razkošje kitajskih generalov

Pogovor ob skodelici čaja se je tokrat začel z dramo pri največjem partijskem časopisu Renmin Ribao (Ljudski dnevnik). Na sami naslovnici so narobe zapisali ime kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kar je velika napaka že sama po sebi, sploh pa v tem primeru, kjer je šlo za tekst o srečanju med kitajskim in ameriškim predsednikom.

»Po redkih informacijah, ki jih imamo, naj bi bil Xi Jinping sredi bitke z več frakcijami in posamezniki v komunistični stranki,« je razlagala Zorana Baković. »In v tem trenutku je napačno napisati njegovo ime nekaj, kar je res huda napaka.«

Bili so njegovi izbranci, a zdaj jim ne zaupa več

Za kaj točno gre? V kitajski komunistični partiji namreč obstajajo različne ideje, kako naj ravna kitajska vojska, predvsem kar se tiče priključitve Tajvana nazaj h Kitajski. »Občutljivo vprašanje je, kaj počne Xi, koliko vlaga v vojsko, kam vodi njegova politika in ali se bo Kitajska odločila za zgodnejši obračun s Tajvanom ali pa bo vse skupaj preloženo. Vse to so velike teme in velika vprašanja, o katerih se različne frakcije znotraj komunistične partije ne strinjajo.«

Zgodba ima še več drugih zapletov. Ravno letos je Xi Jinping zamenjal kar devet generalov, kar je čistka, ki je kitajska vojska ni doživela že desetletja.

»To so ogromni tektonski premiki, ki so toliko bolj občutljivi, ker je bila večina teh generalov imenovanih na položaj na pobudo samega Xi Jinpinga. Torej, to so ljudje, ki so njegovi izbranci, a jim ne zaupa več,« razlaga Zorana Baković.

»V vojski je cela frakcija, ki zagovarja dobre odnose z Ameriko.« FOTO: Luka Maček

Milijonske vile in najdražji lamborghiniji in rolls-roycei

Vse so odstranili zaradi korupcije, toda to je samo uradni razlog. »Če bi bilo merilo korupcija, bi moralo oditi še veliko več ljudi,« je prepričana. »Tarča so postali zaradi drugih razlogov. Morda so bili preveč proameriško usmerjeni. V vojski je cela frakcija, ki zagovarja dobre odnose z Ameriko, a ne le zato, ker imajo otroke, ki študirajo in bivajo v Ameriki, temveč ker obstaja analiza, da Kitajska trenutno ni pripravljena zaostriti odnosov z Ameriko, še posebej ne na vojaški fronti.«

Kako močno se je razrasla korupcija v kitajski vojski, je spremljala na lastne oči, saj je v Pekingu živela v kompleksu, kjer so bivali tudi številni vojaški veljaki.

»Bila sem kot v gledališču, saj sem skozi okno stanovanja videla vse njihovo razkošje. Ker niso imeli le vil, vrednih več milijonov dolarjev, temveč tudi neverjetne avtomobile, zares najdražje lamborghinije in rolls-roycee. To je bilo presenečenje celo zame, čeprav sem vedela, kako močna je korupcija v kitajski vojski.«

Zahod ne razume, kje je skupna točka med Putinom in Kitajsko

V tridesetih letih življenja na Kitajskem je stkala številne povezave s kitajskimi generali, ki so o dogajanju na Kitajskem razkrili več kot partijski funkcionarji.

»Bila sem kot v gledališču, saj sem skozi okno stanovanja videla vso njihovo razkošje.« FOTO: Luka Maček

»Eden od visokih vojaških uradnikov me je pred kratkim povabil na večerjo v Zagreb. Med drugim mi je povedal, da Kitajska ne podpira Putinove agresije v Ukrajini, a tudi to, da Zahod ne razume, kje je skupna točka med Putinom in Kitajsko in da Kitajska ne more dovoliti širitve Nata proti Vzhodu.«

Ljudske pesmi kot odsev javnega mnenja

V podkastu poslušajte še več podrobnosti, med drugim, kako je Zorana Baković spoznala Xi Jinpinga in njegovega očeta Xi Zhongxuna, ki je bil prav tako pomemben član partije, a je kasneje pristal v nemilosti Maa Zedonga.

Spregovorila pa je tudi o tem, kako so kitajski cesarji nekoč proučevali ljudske pesmi, da bi ugotovili, kaj si o oblasti resnično misli kitajsko prebivalstvo.